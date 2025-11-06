Στο μεγάλο βαθμό εξάρτησης που έχει το αμερικανικό χρηματιστήριο από τον τεχνολογικό κλάδο αναφέρεται το Reuters την Πέμπτη, στον απόηχο της μεγάλης πτώσης που σημειώθηκε μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα στην Wall Street.

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite υπέστησαν την Τρίτη τις μεγαλύτερες ημερήσιες απώλειες σε σχεδόν ένα μήνα, επιβαρυμένοι από την απότομη πτώση του τεχνολογικού τομέα. Οι δείκτες ανέκαμψαν κάπως την Τετάρτη, ενώ ο τεχνολογικός τομέας σημείωσε ελαφρά περαιτέρω απώλειες.

Τροφοδοτούμενος από μια μακρά περίοδο ισχυρών επιδόσεων, ο τεχνολογικός τομέας είναι μακράν ο μεγαλύτερος τομέας στον S&P 500, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 36% του δείκτη αναφοράς - ένα υψηλότερο επίπεδο από ό,τι κατά την εποχή της φούσκας των dot-com πριν από 25 χρόνια, σύμφωνα με τον Χάουαρντ Σίλβερμπλατ, ανώτερο αναλυτή δεικτών στην S&P Dow Jones Indices.

Προσθέτοντας τις εταιρείες megacap που δεν ταξινομούνται ως μέρος του τεχνολογικού κλάδου -την Alphabet (μητρική της Google), την Amazon, την Tesla και την Meta- το συνολικό βάρος ανέρχεται σε σχεδόν το ήμισυ του S&P 500.Με τόσα πολλά να εξαρτώνται από τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης, η μεγάλη βαρύτητα του κλάδου στους κύριους δείκτες καθιστά τις ευρύτερες αγορές ευάλωτες σε αρνητικές εξελίξεις, σύμφωνα με επενδυτές.

«Ένα σημαντικό ποσοστό του S&P συνδέεται με έναν μόνο τομέα και ένα μόνο θέμα», δήλωσε ο Γουόλτερ Τοντ, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Greenwood Capital στη Νότια Καρολίνα. «Εάν υπάρξουν κάποιες αναταράξεις γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, κάτι τέτοιο αποτελεί κίνδυνο για τις μεμονωμένες εταιρείες, αλλά και για την αγορά συνολικά».

Ο τομέας έχει υποχωρήσει πάνω από 3% από την περασμένη εβδομάδα, με αδυναμία σε μετοχές όπως η Palantir και η Nvidia, που έχουν αποτελέσει χαρακτηριστικές μετοχές στον τομέα της AI.

Οι επενδυτές λένε ότι οι μετοχές τεχνολογίας ίσως χρειάζονταν μια ανάσα μετά από μια ισχυρή πορεία και μια τέτοια υποχώρηση μπορεί να λειτουργήσει ως μια υγιής επαναφορά που ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω κέρδη. Ταυτόχρονα, με μεγάλο μέρος της Wall Street να είναι επιφυλακτικό απέναντι στα σημάδια μιας «φούσκας Τεχνητής Νοημοσύνης» στην χρηματιστηριακή αγορά, κάθε αδυναμία εξετάζεται ως πιθανή αρχή πιο σοβαρών πτώσεων.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Morgan Stanley και της Goldman Sachs προειδοποίησαν την Τρίτη ότι οι αγορές μετοχών ενδέχεται να οδεύουν προς πτώση, υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών.

Ο δείκτης S&P 500 forward price-to-earnings είναι περίπου 23 φορές, πάνω από τον μέσο όρο των 10 ετών που είναι 18,8, σύμφωνα με το LSEG Datastream. Ο δείκτης P/E του τεχνολογικού τομέα, που είναι περίπου 32 φορές, είναι επίσης πολύ πάνω από τον μέσο όρο των 10 ετών, που είναι 22,2.

Η εξαιρετική απόδοση του τεχνολογικού τομέα έχει αποτελέσει το σήμα κατατεθέν της τρέχουσας ανοδικής αγοράς, η οποία πρόσφατα ξεπέρασε τα τρία χρόνια. Ενώ ο S&P 500 έχει κερδίσει 90% κατά τη διάρκεια της ανοδικής πορείας του, ο τεχνολογικός τομέας έχει κερδίσει 186% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Παρά την πρόσφατη πτώση του, ο τεχνολογικός τομέας έχει επίσης την καλύτερη απόδοση από τους 11 τομείς του S&P 500 από την αρχή του έτους, σημειώνοντας άνοδο περίπου 27% έναντι κέρδους άνω του 15% για τον ευρύτερο S&P 500, ο οποίος παραμένει κοντά στα ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Αυτή η υπεραπόδοση σημαίνει ότι η στάθμιση της τεχνολογίας στον S&P 500 έχει αυξηθεί από λίγο κάτω από 33% στην αρχή του έτους στο τρέχον επίπεδο περίπου 36%. Ο επόμενος μεγαλύτερος τομέας, ο χρηματοοικονομικός, έχει στάθμιση 13%.

«Εάν οι μετοχές της τεχνολογίας υποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο, οι δείκτες θα υποχωρήσουν», δήλωσε ο Ματ Μέιλι, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Miller Tabak.

Τα ισχυρά κέρδη του τεχνολογικού κλάδου έχουν στηρίξει την άνοδο των μετοχών και τη μεγάλη στάθμιση τους στους δείκτες. Ο τεχνολογικός κλάδος αναμένεται να αντιπροσωπεύσει περίπου το 25% των συνολικών κερδών του S&P 500 το τρίτο τρίμηνο.

Πράγματι, οι επενδυτές δεν διστάζουν να δηλώσουν ότι οι εταιρείες τεχνολογίας που βρίσκονται στο επίκεντρο του θέματος της AI είναι γενικά πολύ πιο ισχυρές οικονομικά από πολλές από εκείνες που υπήρχαν κατά την αυγή του Διαδικτύου πριν από 25 χρόνια.

«Οι εταιρείες που ηγούνται της προσπάθειας και κερδίζουν χρήματα από την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πραγματικές εταιρείες με πραγματικές ταμειακές ροές», δήλωσε ο Σκοτ Ρεν, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής της Wells Fargo Investment Institute.

Ο ίδιος είπε ότι η ικανότητα των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας να διατηρούν ισχυρές κεφαλαιουχικές δαπάνες σχετικές με την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει αποτελέσει έναν από τους βασικούς κινητήριους μοχλούς της χρηματιστηριακής αγοράς.

«Αν υπάρχει έστω και η παραμικρή υποψία ότι αυτό δεν θα συμβεί, οι αγορές θα αντιδράσουν αμέσως αρνητικά», πρόσθεσε ο Ρεν.