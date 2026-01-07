Ευρωαγορές: Υποτονικό κλίμα μετά τα ρεκόρ, στάση αναμονής από τους επενδυτές

Χωρίς αξιόλογες μεταβολές κινούνται στο άνοιγμά τους τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έπειτα από τα ρεκόρ που προηγήθηκαν καθώς οι επενδυτές αφομοιώνουν τις τελευταίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα εν αναμονή μιας σειράς νέων οικονομικών δεδομένων.

Τα στοιχεία που θα δημοσιευθούν την Τετάρτη περιλαμβάνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη για τον Δεκέμβριο, με τους οικονομολόγους που ρωτήθηκαν από το Reuters να αναμένουν ποσοστό 2%, σύμφωνα με τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 είναι αμετάαβλητος (+0,07%), στη Φρανκφούρτη ο DAX κινείται ανοδικά 0,5%, ενώ ήπια ανοδικά κινείται κι ο FTSE MIB στο Μιλάνο. Σταθεροποιητικά και ο CAC στο Παρίσι (-0,07%) ενώ υποχωρεί 0,29% ο FTSE στο Λονδίνο.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά τη δήλωση Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία για την εισαγωγή πετρελαίου από τη Βενεζουέλα αξίας 2 δισ. δολαρίων, μια κίνηση που αναμένεται να αυξήσει την προσφορά.

Οι μετοχές των βρετανικών ενεργειακών κολοσσών Shell και BP υποχωρούν κατά 1,8% και 2,9% αντίστοιχα.

Οι επενδυτές έχουν μπροστά τους και ένα πλούσιο πρόγραμμα δημοσιεύσεων στοιχείων, το οποίο θα είναι καθοριστικό για τη διαμόρφωση της μακροοικονομικής εικόνας. Η έρευνα του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ για τις θέσεις εργασίας και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, γνωστή και ως έκθεση JOLTS, αναμένεται να δημοσιευθεί την Τετάρτη.

Μεταξύ των μεμονωμένων εταιρειών, η Nestle καταγράφει πτώση 1,2%, επεκτείνοντας τις απώλειές της μια μέρα μετά την ανακοίνωση ότι ανακαλεί ορισμένες παρτίδες των προϊόντων διατροφής για βρέφη.