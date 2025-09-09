Ευρωαγορές: Θετικό κλίμα παρά τις εξελίξεις στη Γαλλία και σημαντικών deals

Οι επενδυτές στο άνοιγμα της Τρίτης στις ευρωαγορές αξιολογούν με ψυχραιμία την πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού αλλά και τη μεγάλη συγχώνευση στον τομέα των εξορύξεων μεταξύ της Anglo – American και της Teck Resources.

Ήπια κέρδη καταγράφουν οι ευρωαγορές στο άνοιγμα της Τρίτης στον απόηχο της κατάρρευσης της κυβέρνησης Μπαϊρού στη Γαλλία, ενώ οι επενδυτές αξιολογούν και τη μεγάλη συγχώνευση στον τομέα των εξορύξεων μεταξύ της Anglo - American και της Teck Resources.

Η μετοχή της εισηγμένης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου εταιρείας – κολοσσού στον τομέα της εξόρυξης Anglo American σημείωσε άνοδο 5,8% μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας συγχώνευσης της εταιρείας με την καναδική Teck Resources για τη δημιουργία ενός από τους πέντε κορυφαίους παραγωγούς χαλκού στον κόσμο.

Η νέα εταιρεία, η οποία θα ονομάζεται Anglo Teck, θα έχει την έδρα της στον Καναδά και αναμένεται να εισαχθεί σε χρηματιστήρια στη Νέα Υόρκη, το Τορόντο, το Λονδίνο και το Γιοχάνεσμπουργκ.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι μέτοχοι της Anglo American θα κατέχουν περίπου το 62,4% της συνδυασμένης οντότητας, με τους μετόχους της Teck να κατέχουν το υπόλοιπο 37,6%.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,33% στις 553,94 μονάδες, με τον δείκτη βασικών πόρων να ηγείται των κερδών του κλάδου με άνοδο 1,3%.

Ο δείκτης CAC 40 της Γαλλίας καταγράφει άνοδο 0,7% στις πρώτες συναλλαγές, ενώ τα μακροπρόθεσμα 30ετή ομόλογα παρέμειναν αμετάβλητα καθώς οι αγορές προετοιμάζονταν για την επιλογή του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για τον πέμπτο πρωθυπουργό της χώρας σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Ωστόσο, οι αντιδράσεις της αγοράς τη Δευτέρα ήταν συγκρατημένες, καθώς η πτώση της κυβέρνησης Μπαίρού ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη.

Στην Ιταλία, η μετοχή της τράπεζας Monte dei Paschi di Siena σημειώνει άνοδο 3,8% αφότου τα στοιχεία έδειξαν ότι η τράπεζα εξασφάλισε το 62% του στόχου προσφοράς Mediobanca.

Στη Φρανκφούρτη ο DAX σημειώνει ήπια άνοδο 0,15%, στο Λονδίνο επίσης (+0,24%) ενώ στο Μιλάνο ο δείκτης στο άνοιγμα κινείται ανοδικά 0,83%.