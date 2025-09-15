Ευρωαγορές: Θετικά ξεκινά η εβδομάδα με το βλέμμα στραμμένο στη Fed

Ανοδικά κινούνται στο άνοιγμά τους τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς οι traders έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην επικείμενη συνεδρίαση της Fed (16-17/09) όπου αναμένεται να ανακοινωθεί μείωση κατά 25 μονάδες στα επιτόκια.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,29% στις πρώτες συναλλαγές, ενώ ανοδικά 0,3% κινείται και ο DAX στη Φρανκφούρτη. Στο Παρίσι ο CAC και στο Μιλάνο ο FTSE MIB σημειώνουν άνοδο 0,6%. Αμετάβλητος είναι ο FTSE στο Λονδίνο.

Στη Γαλλία οι τραπεζικές μετοχές, όπως η SocGen σημειώνουν άνοδο 1,3%, ενώ η BNP Paribas και η Credit Agricole καταγράφουν άνοδο περίπου 0,9% η καθεμία.

Ωστόσο, οι μετοχές της εταιρείας ανάπτυξης αιολικής ενέργειας Orsted έπεσαν περισσότερο από 5% μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για προσπάθειες άντλησης νέου κεφαλαίου με μεγάλη έκπτωση.

Η δανική εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα συγκεντρώσει 60 δισ. δανικές κορώνες (9,4 δισ. δολάρια) εκδίδοντας νέες μετοχές στην τιμή των 66,60 δανικών κορώνων ανά μετοχή, με έκπτωση 67% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής, που ήταν 200 δανικές κορώνες.

Τη Δευτέρα, δεν υπάρχουν σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα στην Ευρώπη, αλλά θα δημοσιευθούν τα εμπορικά στοιχεία της ΕΕ.

Πρόκειται για μια πολυάσχολη εβδομάδα για το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς προετοιμάζεται για την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πρόεδρος και η σύζυγός του, Μελάνια, φτάνουν το βράδυ της Τρίτης και θα περάσουν την Τετάρτη στο Κάστρο του Windsor με τον Βασιλιά Κάρολο και τη Βασίλισσα Καμίλα, πριν πραγματοποιήσουν συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κίρ Σταρμερ την Πέμπτη.

Τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο θα δημοσιευθούν την Τετάρτη, πριν από τη συνεδρίαση της BoE την Πέμπτη, αν και δεν αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια σε αυτή τη συνεδρίαση.