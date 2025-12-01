Ευρωαγορές: Με αρνητικό κλίμα μπαίνει ο Δεκέμβριος

Οι ευρωπαϊκές αγορές υποχωρούν τη Δευτέρα, μετά τα κέρδη του Νοεμβρίου, καθώς η αποφυγή ανάληψης ρίσκων κυρίευσε τις αγορές, με τις βιομηχανικές μετοχές να καταγράφουν σημαντική πτώση. με επικεφαλής τις μετοχές του αμυντικού τομέα και του κατασκευαστή αεροσκαφών Airbus.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί 0,27%, ενώ οι μεγάλες περιφερειακές χρηματιστηριακές αγορές, όπως η Γερμανία και η Γαλλία σημειώνουν πτώση 0,5% η καθεμία.

Το ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα επικεντρώνεται στα οικονομικά στοιχεία και στα πρώτα σημάδια των εορταστικών δαπανών από την Black Friday και την Cyber Monday.

Ο βιομηχανικός τομέας είναι ο μεγαλύτερος ανασταλτικός παράγοντας για τον δείκτη, με πτώση 1,3%.

Οι μετοχές της Airbus υποχωρούν κατά 2,1%, καθώς η αεροπορική εταιρεία ανακάλεσε και διέταξε την άμεση επισκευή 6.000 αεροσκαφών - περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου στόλου - λόγω ενός προβλήματος λογισμικού.

Οι μετοχές του τομέα άμυνας επίσης υποχωρούν, με τις Hensoldt, Rheinmetall και Leonardo να σημειώνουν πτώση άνω του 3% η καθεμία. Ο ευρύτερος δείκτης άμυνας υποχωρεί 2,3%.

Μεταξύ άλλων, η Impax Asset Management του Λονδίνου σημείωσε πτώση 3,6% μετά την ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων της.