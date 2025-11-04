Ευρωαγορές: «Κόκκινα» τα ταμπλό στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Οι ευρωπαϊκές αγορές υποχωρούν την Τρίτη σε χαμηλό 15θημέρου, αντανακλώντας μια ευρύτερη διάθεση αποφυγής κινδύνου στις παγκόσμιες αγορές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν μια σειρά από μικτά αποτελέσματα κερδών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 1,14% με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια να βρίσκονται στο κόκκινο. Τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφει ο DAX στη Φρανκφούρτη (-1,5%), ενώ πιέσεις δέχεται το Λονδίνο (-0,8% ο FTSE), το Παρίσι (-1,4% ο CAC) και το Μιλάνο (-1,16% ο FTSE MIB).

Οι ευρωαγορές ξεκίνησαν τον μήνα με υποτονικό ρυθμό, μετά από τέσσερις συνεχόμενους μήνες κερδών, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τους πολλαπλούς κινδύνους που επικρατούν.

Η έλλειψη επίσημων στοιχείων από τις ΗΠΑ λόγω του συνεχιζόμενου shutdown έχει θολώσει τις προοπτικές για μείωση των επιτοκίων από τη Fed, ενώ οι επενδυτές είναι όλο και πιο νευρικοί για τις πολλαπλές συμφωνίες μεταξύ των μεγάλων παικτών στον τομέα της Tεχνητής Nοημοσύνης.

Οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν τη νέα εβδομάδα — και τον νέο μήνα — με θετικό πρόσημο, εν όψει μιας πολυάσχολης εβδομάδας με αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών και ανακοινώσεις αποτελεσμάτων.

Την Τρίτη, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου από τις BP, Philips, Geberit, Associated British Foods και Ferrari.

Η Saudi Aramco, η οποία ανακοίνωσε νωρίτερα τα τελευταία της αποτελέσματα, σημείωσε άνοδο 0,9% στα κέρδη του τρίτου τριμήνου, χάρη στην αύξηση της παραγωγής, παρά την πίεση που εξακολουθούν να ασκούν οι τιμές.