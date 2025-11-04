BP: Μεγαλύτερα του αναμενομένου τα κέρδη στο γ' τρίμηνο

Ο βρετανικός πετρελαϊκός «κολοσσός» BP ανακοίνωσε την Τρίτη για το γ' τρίμηνο κέρδη υψηλότερα του αναμενομένου υπογραμμίζοντας την πρόοδο που έχει σημειώσει στις εκποιήσεις και στο πρόγραμμα μείωσης του κόστους.

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου ανακοίνωσε καθαρά κέρδη, ύψους 2,21 δισ.δολαρίων για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.

Αυτό ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών για 2,03 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την LSEG.

Τα καθαρά κέρδη της BP για το γ' τρίμηνο ανήλθαν σε 2,3 δισ. δολάρια πέρυσι και σε 2,35 δισ. δολάρια το β' τρίμηνο του 2025.

«Πετύχαμε ένα ακόμη τρίμηνο καλής απόδοσης σε όλους τους τομείς της επιχείρησης, με τις δραστηριότητες να συνεχίζουν να λειτουργούν καλά», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της BP, Murray Auchincloss, σε ανακοίνωση.

«Επιδιώκουμε να επιταχύνουμε την υλοποίηση των σχεδίων μας, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής μιας διεξοδικής αναθεώρησης του χαρτοφυλακίου μας, με στόχο την απλοποίηση και την περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης και της αποδοτικότητας των δαπανών», πρόσθεσε.

Η BP ανακοίνωσε επίσης την επαναγορά μετοχών αξίας 750 εκατ. δολαρίων κατά τους επόμενους τρεις μήνες, διατηρώντας το ρυθμό των αποδόσεων των μετόχων της.

Οι επενδυτές φαίνεται να έχουν υποδεχτεί ευνοϊκά την αλλαγή πορείας της μεγάλης εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου προς μια πιο πράσινη στρατηγική, με τις τιμές των μετοχών να έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 13% από την αρχή του έτους.

Το καθαρό χρέος της μεγάλης πετρελαϊκής εταιρείας για το γ τρίμηνο ανήλθε σε 26,05 δισ΄. δολάρια, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αν και αυξημένο σε σχέση με τα 24,27 δισ. δολάρια του προηγούμενου έτους.