Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές εν μεσώ ισχυρών κερδών στον τεχνολογικό τομέα

Με ήπιες μεταβολές ξεκινούν οι συναλλαγές στις ευρωπαϊκές αγορές, με το βλέμμα στις μετοχές των κατασκευαστών τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες κατέγραψαν ισχυρά κέρδη μετά τα αποτελέσματα-ρεκόρ της TSMC.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,28% στις 613,23 μονάδες.

Παράλληλα, ο DAX της Φρανκφούρτης σημειώνει πτώση 0,08% στις 25.268,27 μονάδες, όπως και ο FTSE του Λονδίνου κατά 0,07% στις 10.177,04 μονάδες.

Κέρδη καταγράφουν ο CAC του Παρισιού κατά 0,04% στις 8.332,79 μονάδες και ο FTSE MIB κατά 45,788,29 μονάδες.

Η ολλανδική εταιρεία εξοπλισμού ημιαγωγών ASML σημείωσε άνοδο 7% στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα της TSMC.

Η TSMC ανακοίνωσε αύξηση 35% στα κέρδη του τέταρτου τριμήνου, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις και καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, καθώς η ζήτηση για τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης παραμένει ισχυρή.

Η ASM International ενισχύθηκε κατά 9,7%, ενώ η BE Semiconductor κατέγραψε άνοδο 5,4%.

Οι επενδυτές στην Ευρώπη παρακολουθούν επίσης τα αποτελέσματα κρίσιμης συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων των Ηνωμένες Πολιτείες, της Δανία και της Γροιλανδίας, με αντικείμενο το ιδιοκτησιακό καθεστώς του αρκτικού νησιού.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί το ημιαυτόνομο δανικό έδαφος κρίσιμο για την εθνική ασφάλεια και έχει απειλήσει ότι θα το καταλάβει διά της βίας, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Στενά παρακολουθείται και το Ιράν, μετά τις απειλές του Τραμπ για στρατιωτική δράση εάν η Ισλαμική Δημοκρατία προχωρήσει σε εκτελέσεις διαδηλωτών που συνελήφθησαν κατά τη βίαιη καταστολή των κινητοποιήσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Εταιρικά αποτελέσματα ανακοίνωσε πριν από το άνοιγμα της αγοράς την Πέμπτη και η Richemont. Ο όμιλος ειδών πολυτελείας, στον οποίο ανήκουν μεταξύ άλλων οι μάρκες Cartier, ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων τρίτου τριμήνου κατά 4% σε ετήσια βάση, στα 6,4 δισ. ευρώ. Σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11%, με ισχυρή ανάπτυξη στις περισσότερες αγορές και ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία.

Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, τα στοιχεία για το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου τον Νοέμβριο έδειξαν μηνιαία ανάπτυξη 0,3%, σύμφωνα με την Office for National Statistics. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν αύξηση μόλις 0,1%. Η στερλίνα υποχώρησε μετά τη δημοσίευση των στοιχείων, αγγίζοντας τα 1,3436 δολάρια.

Στο επίκεντρο των αγορών βρίσκονται επίσης σήμερα τα στοιχεία πληθωρισμού σε Ισπανία και Γαλλία, καθώς και τα στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.