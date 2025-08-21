Ευρωαγορές: Επιφυλάξεις από τους επενδυτές, με την προσοχή στις κεντρικές τράπεζες

Οριακές μεταβολές εμφανίζουν την Πέμπτη τα περισσότερα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την προσοχή των επενδυτών να βρίσκεται στο Τζάκσον Χολ των ΗΠΑ και στο μεγάλο ετήσιο συνέδριο των ισχυρότερων κεντρικών τραπεζιτών του κόσμου.

Στις τριήμερες εργασίες του συνέδριο, οι επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE), της Ιαπωνίας (BoJ) και αρκετοί ακόμα θα μιλήσουν για τα επόμενα βήματα και τις κινήσεις επί της νομισματικής πολιτικής.

Αυτά στο περιβάλλον μια οικονομίας που δοκιμάζεται από τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις ένοπλες συγκρούσεις, όπως αυτή που μαίνεται μεταξύ τς Ρωσίας και της Ουκρανίας στην ανατολική Ευρώπη.

Κυρίαρχος στο «μενού» Τζάκσον Χολ θα είναι ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ και οι αναφορές που θα κάνει την Παρασκευή για το κατά πόσο κοντά είναι η τράπεζα στη μείωση των επιτοκίων της.

Ο ίδιος ο Πάουελ έχει εμφανιστεί επιφυλακτικός για τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ, θέλοντας να έχει μια καλύτερη εικόνα για το πόσο οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ επηρεάζουν την αμερικανική οικονομία.

Στα «ραντάρ» των ευρωπαϊκών αγορών θα βρεθούν και οι δηλώσεις της επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. Η Γαλλίδα αξιωματούχος δήλωσε την Τετάρτη πως αναμένει κάμψη στην οικονομία της Ευρωζώνης, τονίζοντας παράλληλα πως παρά τη συμφωνία της ΕΕ και των ΗΠΑ για τους δασμούς, η εμπορική αβεβαιότητα παραμένει.

Στα της Ουκρανίας, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις στην Ευρώπη για τις εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο, με ανησυχία στη Γερμανία για την αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων.

Η Ρωσία δήλωσε ότι οι προσπάθειες να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια της Ουκρανίας χωρίς τη συμμετοχή της Μόσχας είναι «δρόμος που δεν οδηγεί πουθενά».

Η εικόνα στα ταμπλό