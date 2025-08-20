Η Λαγκάρντ «βλέπει» οικονομική κάμψη στην Ευρωζώνη - Παραμένει η εμπορική αβεβαιότητα

Για κάμψη στην οικονομία της Ευρωζώνης κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 έκανε λόγο την Τετάρτη η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, μιλώντας στη Γενεύη σε εκδήλωση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Η Γαλλίδα αξιωματούχος ανέφερε πως η οικονομία της Ευρωζώνης έχει αποδειχθεί περισσότερο ανθεκτική από αυτό που είχε αρχικά εκτιμηθεί εντός του 2025.

Ωστόσο, πρόσθεσε πως στο δεύτερο τρίμηνο υπάρχουν σημάδια επιβράδυνσης της οικονομίας, η οποία αναμένεται να παρουσιάσει κάμψη στο τρίτο τρίμηνο.

Αναφορικά με τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ και την πρόσφατη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΗΠΑ, η κ. Λαγκάρντ υποστήριξε πως οι εμπορικές συμφωνίες δεν έχουν εξαλείψει την αβεβαιότητα.

«Η εμπορική συμφωνία καθιερώνει έναν αποτελεσματικό μέσο δασμό που εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 12% και 16% για τις εισαγωγές των ΗΠΑ από την Ευρωζώνη», δήλωσε για τη συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ.

«Αυτός ο πραγματικός μέσος δασμός είναι κάπως υψηλότερος, αλλά εξακολουθεί να είναι κοντά στις υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν στις βασικές μας προβλέψεις τον περασμένο Ιούνιο», πρόσθεσε.

«Το αποτέλεσμα της εμπορικής συμφωνίας είναι πολύ χαμηλότερο από το ακραίο σενάριο για δασμούς των ΗΠΑ άνω του 20%».

«Η αβεβαιότητα στην παγκόσμια εμπορική πολιτική έχει μειωθεί κατά περίπου το ήμισυ από το υψηλό επίπεδο που είχε φτάσει τον Απρίλιο, αλλά παραμένει πολύ πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο», ανέφερε η ίδια.

Η ΕΕ, η οποία πάντα βασιζόταν στο εκτεταμένο εξωτερικό εμπόριο για την ανάπτυξή της, θα πρέπει τώρα να διαφοροποιήσει το εμπόριό της με άλλες χώρες, προκειμένου να διατηρήσει την ανάπτυξη και να αντισταθμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις των δασμών, δήλωσε η Λαγκάρντ.

«Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι και θα παραμείνουν σημαντικός εμπορικός εταίρος, η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να επιδιώξει την εμβάθυνση των εμπορικών της σχέσεων με άλλες χώρες, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της εξαγωγικής της οικονομίας», ανέφερε.