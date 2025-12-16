Ευρωαγορές: Αρνητικό κλίμα και ισχυρές απώλειες στις μετοχές της αμυντικής βιομηχανίας

Η πιθανότητα ειρηνευτικής συμφωνίας στο Ουκρανικό οδηγεί σε «βουτιά» τις μετοχές της αμυντικής βιομηχανίας στο άνοιγμα της Τρίτης στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ενώ οι traders παραμένουν επιφυλακτικοί εν αναμονή σημαντικών macro στοιχείων συντελώντας στο αρνητικό κλίμα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,13% μετά την καταγραφή της μεγαλύτερης ημερήσιας ανόδου τη Δευτέρα το τελευταίο 20ήμερο.

Οι κύριες περιφερειακές χρηματιστηριακές αγορές σημείωσαν γενικά πτώση, με αυτές της Γερμανίας και της Γαλλίας να υποχωρούν κατά 0,5% και 0,1% αντίστοιχα.

Οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί εν όψει των εκθέσεων για την απασχόληση στις ΗΠΑ για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, των πρώτων σημαντικών οικονομικών δεικτών αυτής της εβδομάδας που θα διαμορφώσουν τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Fed το επόμενο έτος.

Η Rheinmetall υποχωρεί 4,3%, η Hensoldt 4%, η Leonardo 3,4% και ο ευρύτερος δείκτης .SXPARO 1,9%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση σε περισσότερες από δύο εβδομάδες.

Οι μετοχές τεχνολογίας επηρεάζουν επίσης αρνητικά τον δείκτη, με τις βαριές μετοχές ASML να υποχωρούν κατά 2% και SAP κατά 1,7%.

Οι τράπεζες .SX7P συνέχισαν να σημειώνουν άνοδο, με άνοδο 0,3%. Η UBS σημειώνει άνοδο 1,6% μετά την αναβάθμιση της μετοχής της από «hold» σε «buy» από την BofA Global Research.