Ευρωαγορές: Άνοιγμα με κέρδη με ώθηση από τις τράπεζες και την τεχνολογία

Κέρδη καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο άνοιγμα της Δευτέρας με τις τραπεζικές μετοχές με αιχμή την UniCredit να δίνουν τον τόνο.

Η UniCredit, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας σε συνολικά περιουσιακά στοιχεία, σημειώνει άνοδο 5% μετά την ανακοίνωση ότι στοχεύει να αυξήσει τα κέρδη της σε 11 δισ. ευρώ φέτος, βοηθώντας τις τράπεζες της ευρωζώνης να σημειώσουν άνοδο 1,6%.

O πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κινείται ανοδικά 0,35%, ενώ στο Μιλάνο ο FTSE MIB σημειώνει κέρδη 1%. Με θετικό πρόσημο έχουν ανοίξει Παρίσι (CAC +0,16%), Φρανκφούρτη (DAX +0,6%) και Λονδίνο (+0,2%).

Οι αγορές ανακάμπτουν από την αστάθεια της περασμένης εβδομάδας, που προκλήθηκε από ανησυχίες ότι τα νεότερα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να διαταράξουν τις παραδοσιακές επιχειρήσεις λογισμικού, ακόμη και όταν ηγέτες του κλάδου όπως η Alphabet και η Amazon έθεσαν νέους στόχους δαπανών για την ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Η ανάκαμψη της Παρασκευής βοήθησε τον δείκτη STOXX να καταγράψει εβδομαδιαία κέρδη, αν και η αβεβαιότητα που περιβάλλει τον τεχνολογικό τομέα είναι πιθανό να παραμείνει στο μυαλό των επενδυτών.

Ο τεχνολογικός τομέας σημειώνει άνοδο 1% τη Δευτέρα.

Στον τομέα των συγχωνεύσεων και εξαγορών, ένα κονσόρτσιουμ υπό την ηγεσία της εταιρείας χαρτοφυλακίου Advent και της FedEx συμφώνησε να αγοράσει την εταιρεία αποστολής δεμάτων InPost μια συμφωνία ύψους 9,2 δις δολαρίων, με αποτέλεσμα οι μετοχές της πολωνικής εταιρείας να σημειώσουν άνοδο 13,3%.

Οι μετοχές της δανικής φαρμακευτικής εταιρείας Novo Nordisk σημειώνουν άνοδο 8,2% μετά την ανακοίνωση της αμερικανικής Hims & Hers ότι θα σταματήσει να προσφέρει το φθηνό χάπι GLP-1, μετά από προειδοποίηση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ότι θα λάβει μέτρα κατά του προϊόντος.