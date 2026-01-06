Ευρωαγορές: Άνοδος με το βλέμμα των επενδυτών στις γεωπολιτικές εξελίξεις μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Με θετικές τάσεις ξεκινούν οι συναλλαγές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις μετά τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο ευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κινείται ανοδικά κατά 0,32% στις 603,66 μονάδες, όπως και ο δείκτης DAX του Χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης κατά 0,10% στις 24.896,38 μονάδες.

Κέρδη σημειώνει, επίσης, και ο δείκτης FTSE του Λονδίνου κατά 0,50% στις 10.055,75 μονάδες. Ομοίως και ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατά 0,66% στις 46.148,54 μονάδες.

Τέλος, αμετάβλητος παραμένει ο δείκτης CAC του Παρισιού, με οριακά κέρδη 0,02% στις 8.212,91 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι, οι ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν ανοδικά τη Δευτέρα, ενώ και οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street κατέγραψαν ράλι μετά τη σύλληψη του Μαδούρο και το κάλεσμα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προς τους αμερικανικούς ενεργειακούς «κολοσσούς» να επενδύσουν στη χώρα με τα πλούσια πετρελαϊκά αποθέματα. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones 30 μετοχών έκλεισε σε ιστορικό υψηλό.

Οι κινήσεις των αγορών υποδηλώνουν ότι αυτή τη φορά οι επενδυτές παραμερίζουν τους φόβους για ευρύτερες γεωπολιτικές συγκρούσεις και παραμένουν αισιόδοξοι για τα πιο ριψοκίνδυνα επενδυτικά προϊόντα, καθώς ξεκινά το νέο έτος.

Στα ευρωπαϊκά μακροοικονομικά στοιχεία της Τρίτης περιλαμβάνονται τα στοιχεία πληθωρισμού σε Γαλλία και Γερμανία, καθώς και οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.





