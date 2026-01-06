Ο 6ος προβλήτας και το στρατόπεδο Γκόνου ως game changers - Πώς ξεκλειδώνουν το μέλλον της Θεσσαλονίκης

Δύο εμβληματικά έργα συγκεντρώνουν το βάρος των προσδοκιών για τη μετατροπή της Θεσσαλονίκης σε περιφερειακό logistics hub της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: η ανάπτυξη του 6ου προβλήτα του λιμανιού και η αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου.

Πρόκειται για τα δύο «game changers» που μπορούν να αναβαθμίσουν ριζικά τη θέση της πόλης στους διεθνείς εφοδιαστικούς διαδρόμους, μειώνοντας δραστικά τους χρόνους μεταφοράς, προσελκύοντας επενδύσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ και δημιουργώντας ένα νέο παραγωγικό οικοσύστημα με υψηλή προστιθέμενη αξία.

