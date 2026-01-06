Μ. Παπαδόπουλος (Πρόεδρος ΒΕΘ)

Η ελληνική οικονομία βαδίζει το 2026 με σημαντικά κεκτημένα. Με σταθερά δημόσια οικονομικά, με αυξημένη αξιοπιστία μεταξύ των εταίρων μας και με μια δυναμική που αποδεικνύει ότι η χώρα έχει πλέον τη δυνατότητα να σχεδιάζει το μέλλον της με αυτοπεποίθηση.

Ωστόσο παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών, οι δομικές αδυναμίες παραμένουν και βαραίνουν δυσανάλογα την καθημερινότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι σημερινές προκλήσεις, αν και σύνθετες, μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρίες, εφόσον υπάρξει στοχευμένη στρατηγική και ουσιαστική στήριξη του επιχειρείν.

