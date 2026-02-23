Ευρωαγορές: Αναταράξεις με φόντο τους δασμούς

Απώλειες καταγράφουν στο ξεκίνημα των συναλλαγών τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια από ένα νέο κύμα αβεβαιότητας σχετικά με την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση νέου συντελεστή παγκόσμιων δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έκλεισε την περασμένη εβδομάδα με ιστορικό υψηλό, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε τους δασμούς που είχε επιβάλει ο Τραμπ στις παγκόσμιες οικονομίες πέρυσι.

Όμως, το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ ανακοίνωσε νέο συντελεστή 10% και στη συνέχεια τον αύξησε στο 15%, πυροδοτώντας ασάφεια σχετικά με τη σημασία των εμπορικών συμφωνιών, όπως αυτή με την ΕΕ.

Το πρωί της Δευτέρας ο STOXX 600 υποχωρεί 0,36%, ο DAX στη Φρανκφούρτη καταγράφει απώλειες 0,6%, ενώ πιο ήπιες απώλειες σημειώνουν ο FTSE στο Λονδίνο (-0,2%) και ο CAC στο Παρίσι (-0,28%). Ανοδικά κινείται ο FTSE MIB στο Μιλάνο (+0,27%).

Οι περισσότεροι κλάδοι είναι στο κόκκινο, με τον τεχνολογικό δείκτη να ηγείται των απωλειών με 1,3%, ενώ οι τράπεζες, που θεωρούνται πιο επικεντρωμένες στην εγχώρια αγορά, είναι μεταξύ των κορυφαίων κερδισμένων.

Η μεγαλύτερη εταιρεία κοινής ωφέλειας της Ιταλίας, η Enel σημειώνει κέρδη 3,4% μετά την ανακοίνωση ότι θα αυξήσει τις κεφαλαιουχικές της δαπάνες τα επόμενα τρία χρόνια, μετατοπίζοντας την προσοχή της στις ΑΠΕ, κυρίως στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Η μετοχή της Johnson Matthey υποχωρεί κατά 14% μετά τη συμφωνία για μείωση της τιμής πώλησης της επιχείρησης τεχνολογιών καταλυτών στην Honeywell αφού η μονάδα υποαπέδωσε στο οικονομικό έτος 2025 με αναβολές έργων και ασθενέστερη κερδοφορία.