Πρωτογενής παραγωγή και εξαγωγές τροφίμων - Το στρατηγικό πλεονέκτημα της Κεντρικής Μακεδονίας

Η πρωτογενής παραγωγή και η μεταποίηση τροφίμων αναδεικνύονται σταθερά σε έναν από τους πιο ανθεκτικούς και στρατηγικά κρίσιμους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, με την Κεντρική Μακεδονία να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στην παραγωγή πρώτης ύλης όσο και στη διαμόρφωση ισχυρών εξαγωγικών αλυσίδων.Από το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα μέχρι τα κατεψυγμένα λαχανικά, τα plant-based τρόφιμα και τα προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, η περιοχή συγκεντρώνει κρίσιμες υποδομές, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό που στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας στο εξωτερικό.

