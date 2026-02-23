Άνεμοι και βροχές έριξαν κατακόρυφα την τιμή του ρεύματος

Σε τροχιά αποκλιμάκωσης έχει περάσει τις τελευταίες ημέρες η ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τις τιμές στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας να καταγράφουν αισθητή υποχώρηση σε σχέση με τις πιέσεις των προηγούμενων εβδομάδων.

Ο συνδυασμός ισχυρών ανέμων και αυξημένων βροχοπτώσεων άλλαξε το «μίγμα» παραγωγής, οδηγώντας σε σημαντική ενίσχυση της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των μεγάλων υδροηλεκτρικών. Το αποτέλεσμα ήταν να περιοριστεί η ανάγκη λειτουργίας μονάδων φυσικού αερίου, οι οποίες κατά κανόνα καθορίζουν την οριακή τιμή του συστήματος.

Η εικόνα των τελευταίων ημερών αποτυπώνει τη γενική πτωτική τάση. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ημερήσια βάση η μέση τιμή κινείται τις τελευταίες ημέρες πολύ κάτω από τα 100 ευρώ/ MWh, ενώ, την περασμένη Κυριακή, η μέση τιμή κατρακύλησε μόλις στα 27 ευρώ/MWh, με ΑΠΕ και υδροηλεκτρικά να καλύπτουν πάνω από το 70% της ζήτησης, καταγράφοντας ιστορικό χαμηλό των τελευταίων μηνών.

Ειδικότερα, από την Κυριακή έως σήμερα, το αέριο κατέβηκε έως την τρίτη θέση (από την πρώτη συνήθως) με μερίδιο 9,20%-21,25% (από 45% έως 50%), ενώ στην πρώτη θέση βρέθηκαν οι ΑΠΕ με μερίδια 42,5% έως 59% και η αμέσως επόμενη υψηλή συμμετοχή ήταν των υδροηλεκτρικών με 19,69% έως 25,81%.

Σε επίπεδο μήνα, η μέχρι στιγμής μέση τιμή του Φεβρουαρίου διαμορφώνεται στα 97,85 ευρώ/MWh, χαμηλότερα κατά περίπου 10% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, όταν είχε αγγίξει τα 108,67 ευρώ/MWh.

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι το τρέχον σκηνικό θυμίζει περισσότερο ανοιξιάτικη περίοδο, καθώς η υψηλή παραγωγή από αιολικά και τα «γεμάτα» υδροηλεκτρικά ταμιευτήρια λειτουργούν ως φυσικό ανάχωμα στις αυξήσεις.

Αρνητικές τιμές εν μέσω χειμώνα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμφάνιση αρνητικών ωριαίων τιμών την προηγούμενη εβδομάδα, ένα φαινόμενο που συνήθως εμφανίζεται σε περιόδους χαμηλής κατανάλωσης και υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ, κυρίως άνοιξη ή φθινόπωρο.

Η καταγραφή τους μέσα στον χειμώνα καταδεικνύει τη μεταβολή της δομής της αγοράς, καθώς όσο αυξάνεται το μερίδιο των Ανανεώσιμων, τόσο εντείνεται η διακύμανση, με απότομες αυξομειώσεις ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Τι σημαίνει για τα τιμολόγια Μαρτίου

Η υποχώρηση της χονδρικής αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τα κυμαινόμενα «πράσινα» και «κίτρινα» τιμολόγια τα οποία συνδέονται με τη μέση τιμή της αγοράς του προηγούμενου μήνα.

Καθώς οι χρεώσεις του Μαρτίου θα ενσωματώσουν τα δεδομένα του Φεβρουαρίου δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ηπιότερες τιμές σε σχέση με την επιβάρυνση που είχε προηγηθεί στις αρχές του έτους. Ωστόσο, η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί από την εμπορική πολιτική των προμηθευτών, τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς και το περιθώριο απορρόφησης κόστους στο πλαίσιο του ανταγωνισμού.

Η μεταβλητότητα παραμένει

Παρά τη θετική συγκυρία, η αγορά δεν εφησυχάζει. Μια περίοδος άπνοιας σε συνδυασμό με αυξημένη ζήτηση, πιθανή άνοδος των διεθνών τιμών φυσικού αερίου ή ενίσχυση των εξαγωγών προς γειτονικές χώρες μπορούν να ανατρέψουν γρήγορα την τάση.

Η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι η μεταβλητότητα αποτελεί πλέον μόνιμο χαρακτηριστικό της αγοράς ηλεκτρισμού, καθώς η αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ μεταφέρει το «κέντρο βάρους» από το καύσιμο στον καιρό.

Με τα σημερινά δεδομένα, πάντως, διαμορφώνεται ένα πρώτο παράθυρο ανακούφισης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τον Μάρτιο να προδιαγράφεται, εφόσον δεν υπάρξουν ανατροπές, ως μήνας ήπιας αποκλιμάκωσης στα κυμαινόμενα τιμολόγια.