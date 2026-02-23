Πέρα από τα παραδοσιακά ακίνητα: Γιατί η Θεσσαλονίκη απαιτεί νέα επενδυτική σκέψη

Για χρόνια, η επένδυση σε ακίνητα στη Θεσσαλονίκη ήταν μια σχετικά απλή εξίσωση: αγοράζω διαμέρισμα, το ανακαινίζω, το νοικιάζω. Ή αποκτώ ένα κατάστημα σε καλό σημείο και εξασφαλίζω μια σταθερή απόδοση.

Αυτό το μοντέλο λειτούργησε. Και σε αρκετές περιπτώσεις συνεχίζει να λειτουργεί.

Όμως η πόλη έχει αλλάξει. Και μαζί της έχει αλλάξει και το προφίλ των ευκαιριών.

Η Θεσσαλονίκη δεν είναι πλέον μια αγορά που βασίζεται αποκλειστικά στη μακροχρόνια μίσθωση κατοικιών. Η ενίσχυση του τουρισμού, η σταθερή φοιτητική ζήτηση, η γεωστρατηγική της θέση και η αυξανόμενη δραστηριότητα στον τομέα των logistics δημιουργούν ένα πιο σύνθετο – και πιο ενδιαφέρον – επενδυτικό περιβάλλον.

