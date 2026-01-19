Ασία: Τραμπ και Γρολανδία έφεραν απώλειες, με εξαίρεση σε Κίνα και Ν. Κορέα

Οι περισσότερες ασιατικές αγορές σημείωσαν πτώση τη Δευτέρα, μετά την αναζωπύρωση των φόβων για εμπορικούς δασμούς από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέβαλε δασμούς σε αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες με αφορμή τη Γροιλανδία.

Οι απώλειες στις κινεζικές αγορές ήταν περιορισμένες, μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για την ανάπτυξη στο δ' τρίμηνο, τα οποία ήταν καλύτερα του αναμενομένου. Η κινεζική οικονομία πέτυχε επίσης τον ετήσιο στόχο ανάπτυξης του Πεκίνου για το 2025, που είναι 5%.

Οι αγορές της Ν. Κορέας ξεπέρασαν τις αντίστοιχες των άλλων χωρών, σημειώνοντας ρεκόρ υψηλών κερδών για τη Hyundai, καθώς οι επενδυτές ενθουσιάστηκαν με τις προσπάθειες της εταιρείας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της ρομποτικής.

Άλλες περιφερειακές αγορές ακολούθησαν σε μεγάλο βαθμό την πτώση των προ-συνεδριακών της Wall Street μετά την απειλή του Τραμπ για δασμούς, με τα futures του S&P 500 να σημειώνουν πτώση έως και 1% στις ασιατικές συναλλαγές.

Οι αγορές των ΗΠΑ θα παραμείνουν κλειστές τη Δευτέρα λόγω αργίας.

Οι δείκτες Nikkei 225 και TOPIX της Ιαπωνίας υποχώρησαν κατά 0,65% και 0,62% αντίστοιχα, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε πτώση 1%.

Ο ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,3%, ενώ ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης έχασε 0,5%. Ο δείκτης Nifty 50 της Ινδίας υποχώρησε κατά 0,6% στις πρωινές συναλλαγές.

Ο Τραμπ απείλησε το Σαββατοκύριακο να επιβάλει δασμούς έως και 25% σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, δηλώνοντας ότι οι δασμοί θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για την πώληση της Γροιλανδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ευρωπαϊκές χώρες απέρριψαν σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις του Τραμπ για το δανικό έδαφος, ενώ η Γαλλία φαίνεται να προετοιμάζει αντίποινα οικονομικά μέτρα κατά της Ουάσιγκτον.

Οι απειλές του Τραμπ για την επιβολή δασμών ενέτειναν τις ήδη αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις σε όλο τον κόσμο, διατηρώντας τους επενδυτές σε μεγάλο βαθμό απρόθυμους να επενδύσουν σε περιουσιακά στοιχεία που ενέχουν κίνδυνο.

Οι τιμές του χρυσού έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τη Δευτέρα, εν μέσω αυξημένης ζήτησης για ασφαλή καταφύγια.

Οι κινεζικές αγορές παραμένουν σταθερές καθώς το ΑΕΠ του 2025 επιτυγχάνει τον στόχο

Οι δείκτες CSI 300 (+0,05) και Shanghai Composite (+0,29) της Κίνας κατέγραψαν ήπιες μεταβολές τη Δευτέρα, αφού τα κυβερνητικά στοιχεία έδειξαν ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε ελαφρώς περισσότερο από το αναμενόμενο σε τριμηνιαία βάση κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου.

Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,5% σε ετήσια βάση το τρίμηνο του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις προσδοκίες, ανεβάζοντας το ΑΕΠ της Κίνας για το 2025 στο 5%, επιτυγχάνοντας τον στόχο του Πεκίνου.

Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται κυρίως στην ανθεκτικότητα των κινεζικών εξαγωγών, καθώς η ζήτηση εκτός των ΗΠΑ παρέμεινε ισχυρή. Αυτό με τη σειρά του διατήρησε τον μεταποιητικό τομέα της Κίνας σε υψηλά επίπεδα.

Η κινεζική κατανάλωση υποστηρίχθηκε επίσης από τα συνεχιζόμενα μέτρα τόνωσης της οικονομίας από το Πεκίνο, καθώς η κυβέρνηση προσπάθησε να τερματίσει την πολυετή ύφεση της εμπιστοσύνης μετά την πανδημία COVID.

Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία για τον Δεκέμβριο έδειξαν ακόμη κενά στην οικονομική ανάκαμψη της Κίνας. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, ένας βασικός δείκτης των επιχειρηματικών δαπανών, συρρικνώθηκαν πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο, ενώ η αύξηση των λιανικών πωλήσεων δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες.

Οι αγορές της Νότιας Κορέας έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα χάρη στην Hyundai και τα κέρδη των τσιπ.

Ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας ξεπέρασε τους περιφερειακούς ομολόγους του τη Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 1,32% και φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα χάρη στα κέρδη της Hyundai.

Η Hyundai Motor έδωσε μεγάλη ώθηση στον KOSPI, σημειώνοντας άνοδο άνω του 12% και φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα εν μέσω αυξανόμενου αισιοδοξίας για τις προοπτικές της εταιρείας στον τομέα της ρομποτικής και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τα κέρδη στον τομέα των τσιπ ενίσχυσαν επίσης τον KOSPI.

Η SK Hynix Inc και η Samsung Electronics Co Ltd οι δύο μεγαλύτεροι κατασκευαστές τσιπ της χώρας, σημείωσαν άνοδο 0,4% και 1,5% αντίστοιχα.