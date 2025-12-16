Ασία: Συνεχίζονται οι απώλειες με αιχμή τις μετοχές τεχνολογίας

Με πτώση έκλεισαν και την Τρίτη τα ασιατικά χρηματιστήρια με τις απώλειες να είναι ισχυρότερες στον τεχνολογικό τομέα, επηρεασμένες και από το κλίμα στη Wall Street.

Συγκεκριμένα, οι μετοχές τεχνολογίας σημείωσαν πτώση στην Ασία, με τον δείκτη KOSPI της Νότιας Κορέας να υποχωρεί κατά 2,2% και τον δείκτη αναφοράς της Ταϊβάν σημειώνει πτώση 1,2%, ενώ ο δείκτης τεχνολογίας Hang Seng υποχώρησε κατά 2,7%.

Ως αποτέλεσμα, ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 1,8%, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων.

Οι μετοχές εταιρειών Tεχνητής Nοημοσύνης, όπως η Oracle και η Broadcom,σημείωσαν πτώση άνω του 5% και 2% αντίστοιχα, ενώ και η Microsoft σημείωσε κάποιες απώλειες.

Στην Κορέα ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έπεσε 2,42% στα 916,11 και είναι η πρώτη φορά σε σχεδόν δύο εβδομάδες που ο Kospi έπεσε κάτω από το όριο των 4.000 μονάδων.

Οι μετοχές της Korea Zinc έπεσαν σχεδόν 14% μετά τα δημοσιεύματα ότι η εταιρεία συμφώνησε να πουλήσει μετοχές αξίας 1,9 δισ.δολαρίων σε μια κοινοπραξία που ελέγχεται από την αμερικανική κυβέρνηση και ανώνυμους στρατηγικούς επενδυτές με έδρα τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters.

Η εταιρεία ιατρικής περίθαλψης ADEL υπέγραψε συμφωνία ανάπτυξης φαρμάκων με τον γαλλικό φαρμακευτικό «κολοσσό» Sanofi αξίας έως 1,04 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με την εταιρεία με έδρα τη Νότια Κορέα αργά τη Δευτέρα.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 1,70%, επιβαρυμένος από τις μετοχές βασικών υλικών και εκπαίδευσης. Ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε 1,06%.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 1,56%, επηρεασμένος αρνητικά από τις μετοχές των χρηματοπιστωτικών και ενεργειακών εταιρειών, και έκλεισε στις 49.383,29 μονάδες, ενώ ο δείκτης Topix υποχώρησε κατά 1,78% στις 3.370,5 μονάδες. Ο σύνθετος δείκτης PMI της Ιαπωνίας έδειξε μια πιο ήπια ανάπτυξη τον Δεκέμβριο, φτάνοντας τις 51,5 μονάδες σε σύγκριση με τις 52 μονάδες του προηγούμενου μήνα.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έχασε 0,42%, αντιστρέφοντας τα προηγούμενα κέρδη και κλείνοντας στα 8.598,9.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία του δείκτη S&P Global για τους διαχειριστές προμηθειών έδειξαν ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα επεκτάθηκε με βραδύτερο ρυθμό στην Αυστραλία τον Δεκέμβριο, με τον σύνθετο PMI να πέφτει στα 51,1 από τα 52,6 του Νοεμβρίου.