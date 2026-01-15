Ασία: Ρεκόρ στη Ν. Κορέα εν μέσω υποτονικού κλίματος

Ο δείκτης Kospi σημείωσε ρεκόρ μετά την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Κορέας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, ενώ απώλειες κατέγραψαν οι περισσότερες ασιατικές αγορές.

Η κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 2,50%, σύμφωνα με τις προσδοκίες του Reuters, καθώς η πρόσφατη πτώση του γουόν έχει περιορίσει το περιθώριο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Ο δείκτης αναφοράς Kospi της χώρας σημείωσε άνοδο 1,58% σε ιστορικό υψηλό 4.797,55, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,95% και έκλεισε τη συνεδρίαση στα 951,16. Το νοτιοκορεατικό γουόν αποδυναμώθηκε κατά περίπου 0,2% στα 1.466,6 έναντι του δολαρίου.

Ο Nikkei 225 υποχώρησε 0,42% στις 54.110,5 μονάδες, ενώ ο Topix σημείωσε άνοδο 0,68% στις 3.668,98 μονάδες.



Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,47% στις 8.861,7 μονάδες.

Οι μετοχές της Toyota Industries σημείωσαν άνοδο 5,8% μετά την ανακοίνωση της Toyota Motors αργά την Τετάρτη ότι συμφώνησε να αυξήσει την προσφορά της για την Toyota Industries σε 18.800 γιεν (118,11 δολάρια) ανά μετοχή.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε πτώση 0,28%, ενώ ο CSI 300 έκλεισε με ήπια κέρδη 0,2%.

Οι μετοχές της Trip.com έπεσαν έως και 21%, καθιστώντας την εταιρεία την χειρότερη σε απόδοση στον δείκτη του Χονγκ Κονγκ, μετά την ανακοίνωση της κινεζικής ρυθμιστικής αρχής την Τετάρτη ότι άνοιξε έρευνα για την online ταξιδιωτική πλατφόρμα λόγω υποψιών για μονοπωλιακή συμπεριφορά. Η εταιρεία έκλεισε με πτώση 17,2%.