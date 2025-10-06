Ασία: Ρεκόρ για τον Nikkei, εκτοξεύτηκε 5%, με φόντο τις πολιτικές εξελίξεις

Η εκλογή της Σανάε Τακαΐτσι στην ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος της Ιαπωνίας δημιούργησε ευφορία στο ιαπωνικό χρηματιστήριο καθώς ο Nikkei έσπασε ενδοσυνεδριακά το φράγμα των 48.000 μονάδων για να κλείσει στις 49.744 με άνοδο 4,75%.

Η Τακαΐτσι, που αναμένεται να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας, επικράτησε του πιο μετριοπαθούς Shinjiro Koizumi στις εκλογές για την ηγεσία του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος το Σάββατο, ενισχύοντας τις προσδοκίες για δημοσιονομικά μέτρα τόνωσης της οικονομίας.

Το γιεν υποχώρησε κατά 2% σε επίπεδα άνω των 150 ανά δολάριο για πρώτη φορά από την 1η Αυγούστου και υποχώρησε κατά 1,8% σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα έναντι του ευρώ στα 176,25

Οι ανησυχίες για τα οικονομικά της Ιαπωνίας έστειλαν την απόδοση των 30ετών κρατικών ομολόγων σε ιστορικό υψηλό.

Ταυτόχρονα, οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων ιαπωνικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο των δύο εβδομάδων, καθώς οι επενδυτές μείωσαν τις προσδοκίες τους για το πότε η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα ξαναρχίσει να αυξάνει τα επιτόκια.

Οι πιθανότητες που υποδηλώνει η αγορά για αύξηση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας μέχρι το τέλος του έτους μειώθηκαν στο 41% από 68% την Παρασκευή.

Πριν από ένα χρόνο, η Τακαΐτσι είχε επικρίνει την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας να αυξήσει τα επιτόκια ως «ανόητη», αν και η πρόσφατη ρητορική της ήταν πιο συγκρατημένη, αναφέροντας μόνο ότι η πολιτική της κεντρικής τράπεζας πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την κυβέρνηση.

Οι περισσότερες άλλες μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές της περιοχής παρέμειναν κλειστές λόγω αργιών, συμπεριλαμβανομένης της ηπειρωτικής Κίνας, της Νότιας Κορέας και της Ταϊβάν.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 0,55%, εν όψει της αργίας της Τρίτης. Ο δείκτης αναφοράς της Αυστραλίας ASX 200 παρέμεινε αμετάβλητος, αν και η διαπραγμάτευση ήταν περιορισμένη λόγω αργιών σε αρκετές πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων της Νέας Νότιας Ουαλίας και του Κουίνσλαντ.