Ασία: Νευρικότητα στις αγορές με φόντο το πετρέλαιο

Με αρνητικά πρόσημα αλλά όχι ισχυρές απώλειες έκλεισαν στην πλειονοτήτά τους τη Δευτέρα τα ασιατικά χρηματιστήρια ελέω του ράλι στις τιμές του πετρελαίου, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισήλθε στην τρίτη εβδομάδα του χωρίς συγκεκριμένα σημάδια χαλάρωσης.

Οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις από την κλιμακούμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, η οποία έχει διαταράξει τις ενεργειακές ροές και έχει αυξήσει τους γεωπολιτικούς κινδύνους στις παγκόσμιες αγορές.

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουβ πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι ανησυχίες για πιθανές αναταράξεις εφοδιασμού στην περιοχή του Κόλπου επιμένουν.

Η απότομη αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου έχει εντείνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ιδιαίτερα στην Ασία, όπου πολλές οικονομίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εισαγόμενη ενέργεια.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 0,13%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης TOPIX υποχώρησε κατά 0,5%.

Ο KOSPI της Νότιας Κορέας έκλεισε με κέρδη άνω του 1% ενώ ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης έμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητος.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,4%.

Οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης τα νέα οικονομικά στοιχεία από την Κίνα που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα. Η βιομηχανική παραγωγή της Κίνας αυξήθηκε κατά 6,3% σε ετήσια βάση την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, ξεπερνώντας τις προσδοκίες και επιταχύνοντας από τον ρυθμό 5,2% του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Οι λιανικές πωλήσεις, ένας βασικός δείκτης κατανάλωσης, αυξήθηκαν κατά 2,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ξεπερνώντας επίσης τις προβλέψεις και βελτιώνοντας την ανάπτυξη από 0,9% τον Δεκέμβριο.

Τα στοιχεία υποδεικνύουν ένα ισχυρότερο από το αναμενόμενο ξεκίνημα του έτους για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, αν και οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί δεδομένων των παγκόσμιων γεωπολιτικών κινδύνων.

Ο δείκτης Shanghai Composite της Κίνας υποχώρησε κατά 0,26%, ενώ ο blue chip Shanghai Shenzhen CSI 300 παρέμεινε αμετάβλητος (+0,05%). Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έκλεισε αντίθετα κερδοφόρα 1,3%.

Οι αγορές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στη συνεδρίαση πολιτικής της Fed που έχει προγραμματιστεί για τις 17-18 Μαρτίου.

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται σε μεγάλο βαθμό να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αξιολογούν τον πληθωριστικό αντίκτυπο της ανοδικής πορείας των τιμών του πετρελαίου και της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.