Ασία: Μεικτές τάσεις με φόντο τα macro στοιχεία σε Κίνα και Ιαπωνία

Η συρρίκνωση του δείκτη μεταποίησης στην Κίνα για έκτο σερί μήνα και η μείωση της βιομηχανικής παραγωγής στην Ιαπωνία έδωσαν τον τόνο στις ασιατικές αγορές, ενώ στην Αυστραλία η Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της Ασίας, ο δείκτης PMI της Κίνας αυξήθηκε σε 49,8 τον Σεπτέμβριο έναντι 49,4 τον Αύγουστο, παραμένοντας όμως κάτω από το όριο των 50 που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση, για έκτο σερί μήνα.

Αυτό υποδηλώνει ότι οι παραγωγοί περιμένουν περαιτέρω κίνητρα για την τόνωση της εγχώριας ζήτησης, καθώς και σαφήνεια σχετικά με τη συμφωνία για το εμπόριο με τις ΗΠΑ.

Τα στοιχεία για την Ιαπωνία έδειξαν ότι η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο.

Ο δείκτης blue-chip CSI300 της Κίνας σημείωσε άνοδο 0,48%, με στόχο τον πέμπτο συνεχόμενο μήνα κερδών, το μεγαλύτερο θετικό σερί από τον Οκτώβριο του 2017.

Το αυστραλιανό δολάριο σημείωσε περαιτέρω άνοδο, καθώς η κεντρική τράπεζα διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα, όπως άλλωστε και αναμενόταν. Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας διατήρησε το επιτόκιο αναφοράς σταθερό στο 3,60%, αναφέροντας ότι τα πρόσφατα στοιχεία υποδηλώνουν ότι ο πληθωρισμός ενδέχεται να είναι υψηλότερος από τις προβλέψεις για το τρίτο τρίμηνο.

Στην Αυστραλία ο δείκτης ASX/200 έκλεισε με μικρές απώλειες 0,16%.

Στο μεταξύ, ένα ενδεχόμενο shutdown στις ΗΠΑ θα διακόψει την έκδοση των βασικών στοιχείων για την απασχόληση που αναμένονται αυτή την εβδομάδα.

«Φαίνεται ότι οι αγορές προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο διακοπής λειτουργίας», δήλωσε επικεφαλής της έρευνας συναλλάγματος στην National Australia Bank.

Ο ευρύτερος δείκτης της MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,3%, με προοπτική κέρδους 5,3% αυτό το μήνα.

Ο δείκτης Nikkei της Ιαπωνίας υποχώρησε 0,17% επιστρέφοντας στις αρχικές απώλειες.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε οριακές απώλειες 0,2%, ενώ ο Kosdaq υποχώρησε κατά 0,5%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,36%, ενώ ο δείκτης Hang Seng Tech Index σημείωσε άνοδο 1,01%. H μετοχή της κινεζικής Zijin Gold εκτοξεύτηκε πάνω από 60% στο ντεμπούτο της στο Χονγκ Κονγκ.