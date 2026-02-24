Ασία: Μεικτά πρόσημα με ισχυρές απώλειες στο Χονγκ Κονγκ

Η επανέναρξη των κινεζικών αγορών μετά τις διακοπές έφερε κέρδη αλλά και απώλειες, με τον Hang Seng να οδηγεί την κούρσα των απωλειών στα ασιατικά χρηματιστήρια.

Οι αγορές του Χονγκ Κονγκ υποχώρησαν απότομα λόγω των επίμονων ανησυχιών για τις αναταραχές που προκαλούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη στον τεχνολογικό τομέα.

Η προοπτική χαμηλότερων εμπορικών δασμών των ΗΠΑ κατά των περιφερειακών οικονομιών βοήθησε επίσης τις μετοχές, με τους τομείς με εξαγωγικό προσανατολισμό στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα να σημειώνουν άνοδο.

Οι κινεζικές αγορές μετά τη λήξη των διακοπών για την Κινεζική Πρωτοχρονιά άνοιξαν πάλι σήμερα και κατέγραψαν κέρδη, καθώς οι δείκτες CSI 300 και Shanghai Composite της Κίνας σημείωσαν κέρδη 1% και 0,9% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προήλθαν κυρίως από την ισχύ στους τομείς που προσανατολίζονται στις εξαγωγές, καθώς οι επενδυτές χαιρέτισαν την προοπτική χαμηλότερων εμπορικών δασμών των ΗΠΑ κατά της Κίνας.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ είχε τη χειρότερη απόδοση στην Ασία, υποχωρώντας σχεδόν κατά 2% λόγω των απωλειών στις τοπικές μετοχές τεχνολογίας και φαρμακευτικών εταιρειών.

Η τεχνολογία ειδικότερα δέχτηκε πλήγμα από τις αυξημένες ανησυχίες ότι οι εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα επηρεάσουν τον τομέα, ειδικά μετά την κυκλοφορία μιας σειράς εργαλείων που ισχυρίστηκε ότι μπορούν να μειώσουν την εξάρτηση από το παραδοσιακό λογισμικό.

Οι τρεις μεγαλύτερες τεχνολογικές μετοχές του Χονγκ Κονγκ - Alibaba Group, Baidu Inc και Tencent υποχώρησαν μεταξύ 2,8% και 4,0%.

Ωστόσο, οι μικρότερες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως η MiniMax Group Inc και η ZhipuAI (διαπραγματεύεται ως Knowledge Atlas Tech ) κατέγραψαν ισχυρά κέρδη, σημειώνοντας άνοδο 7% και 16,4% αντίστοιχα.

Ο KOSPI της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 2,1% σε ιστορικό υψηλό, βοηθούμενος από τα κέρδη των εξαγωγέων και των τοπικών κατασκευαστών τσιπ. Οι κατασκευαστές τσιπ μνήμης Samsung Electronics και SK Hynix Inc κατέγραψαν ισχυρά κέρδη, με τις δύο μετοχές να φτάνουν σε νέα υψηλά, καθώς στοιχηματίζουν ότι η ζήτηση που τροφοδοτείται από την Tεχνητή Nοημοσύνη θα ενισχύσει σημαντικά τα κέρδη τους.

Τα κέρδη της Nvidia αναμένεται τώρα να δώσουν περισσότερες ενδείξεις για τη Samsung και την SK Hynix, δεδομένου ότι οι δύο εταιρείες θεωρούνται σημαντικοί προμηθευτές τσιπ μνήμης για την πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 πρόσθεσε 0,9% στα κέρδη των τοπικών εξαγωγέων, ενώ ο TOPIX έκλεισε με κέρδη 0,2%.

Ο αυστραλιανός ASX 200 παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος, ενώ ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης μειώθηκε κατά 0,7%.