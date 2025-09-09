Ασία: Μεικτά πρόσημα με το βλέμμα σε Ιαπωνία και Fed

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη στις ασιατικές αγορές ενώ ο Nikkei παρότι ενδοσυνεδριακά έκανε νέο ρεκόρ έκλεισε με απώλειες, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή στο ποιος θα διαδεχθεί τον Σιγκέρου Ισίμπα στην πρωθυπουργία αλλά και στις ανακοινώσεις για τα επιτόκια.

Ο Nikkei 225 παρότι ενδοσυνεδριακά έκανε ρεκόρ ξεπερνώντας τις 44.000 μονάδες τελικά έκλεισε με πτώση 0,42% μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του πρωθυπουργού Σιγκέρου Ισίμπα την Κυριακή.

Ο δείκτης Topix υποχώρησε 0,51%.

«Οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι ο επόμενος ηγέτης του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP) μπορεί να ξεκινήσει ένα νέο κύμα δημοσιονομικών κινήτρων για την ενίσχυση της οικονομίας», έγραψε σε σημείωμά του ο ανώτερος αναλυτής αγοράς της XTB Investing, Hani Abuagla.

Παρότι αναμένεται αύξηση της βραχυπρόθεσμης μεταβλητότητας εν μέσω πολιτικών αβεβαιοτήτων, η επικείμενη αλλαγή τελικά θα προσφέρει «μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη πολιτική και πολιτική σταθερότητα, καθώς και ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη της αγοράς μετοχών», δήλωσε ο αναλυτής μετοχών της Julius Baer στην Ασία, Louis Chua.

Η τράπεζα αναμένει περαιτέρω άνοδο για τον Nikkei 225, προβλέποντας ότι θα φτάσει τις 46.000 μονάδες σε 12 μήνες.

Το ιαπωνικό γιεν ενισχύθηκε κατά 0,1% στα 147,38 έναντι του δολαρίου.

Όλα αυτά εν μέσω προσδοκιών ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά τη συνεδρίασή της την επόμενη εβδομάδα, μετά την αδύναμη έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ την Παρασκευή.

Παρότι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό τιμών καταναλωτή και παραγωγού αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι μια μείωση 25 μονάδων βάσης αυτόν τον μήνα είναι πλέον δεδομένη, με επίκεντρο το κατά πόσον η Fed θα μπορούσε να προβεί σε μια μεγαλύτερη κίνηση 50 μονάδων βάσης.

Οι υπόλοιπες αγορές της περιοχής έκλεισαν ως επί το πλείστον ανοδικά την Τρίτη, ακολουθώντας τα κέρδη της Wall Street που ενισχύθηκαν από τις μετοχές τεχνολογίας.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε αύξηση 1,26%, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης αυξήθηκε κατά 0,76%.

Ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,523%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ μείωσε τα προηγούμενα κέρδη του και έκλεισε με κέρδη 1,02%, αφού έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του από τα τέλη του 2021. Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας υποχώρησε κατά 0,77%.