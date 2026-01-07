Ασία: Μεικτά πρόσημα με απώλειες στις μετοχές του αμυντικού τομέα και κέρδη στη Ν. Κορέα

Οι ασιατικές αγορές έκλεισαν με μεικτά πρόσημα την Τετάρτη, με τους περισσότερους σημαντικούς δείκτες να σημειώνουν πτώση μετά τις ισχυρές αυξήσεις που καταγράφηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ενώ οι αγορές της Ν. Κορέας ανέβηκαν σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα, υποστηριζόμενες από την αισΙοδοξία γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στο μεταξύ, οι γεωπολιτικές εντάσεις ενίσχυσαν την επιφυλακτική διάθεση στην Ασία, μετά την ανακοίνωση της Κίνας ότι επέβαλε άμεσους ελέγχους στις εξαγωγές προς την Ιαπωνία προϊόντων που θα μπορούσαν να έχουν στρατιωτική χρήση.

Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δήλωσε ότι οι περιορισμοί απαγορεύουν την εξαγωγή όλων των προϊόντων διπλής χρήσης προς την Ιαπωνία για αμυντικούς σκοπούς, εντείνοντας τη διαμάχη μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της Ασίας.

Οι μετοχές του τομέα της άμυνας έσπασαν το σερί δύο ημερών κερδών καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να αξιολογούν τους γεωπολιτικούς κινδύνους μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την ανανέωση της ρητορικής σχετικά με τη Γροιλανδία.

Στην Ιαπωνία, οι μετοχές της Kawasaki Heavy Industries υποχώρησαν 1,1%. Η νοτιοκορεατική Korea Aerospace έπεσε 1,62%, ενώ η Poongsan υποχώρησε 4,98%. Η Hanwha Aerospace υποχώρησε 1,76%.

Ο KOSPI σημείωσε νέο ρεκόρ με άνοδο 0,57%, συνεχίζοντας την πρόσφατη ανοδική του πορεία, βασιζόμενος στα ισχυρά κέρδη του τέλους του έτους.

Οι εταιρείες - κολοσσοί των ημιαγωγών Samsung Electronics και SK Hynix σημείωσαν άνοδο μεταξύ 3% και 5%, καθώς οι επενδυτές προσβλέπουν σε βελτίωση των προοπτικών κερδών σε ολόκληρο τον τομέα των τσιπ.

Ο δείκτης TOPIX της Ιαπωνίας υποχώρησε 0,77% από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ ο Nikkei 225 υποχώρησε 1% από τα σχεδόν ιστορικά υψηλά επίπεδα, με τους επενδυτές να ρευστοποιούν τα κέρδη τους μετά από ένα ισχυρό ξεκίνημα της χρονιάς.

Οι αγορές του Χονγκ Κονγκ υποχώρησαν επίσης, με τον δείκτη Hang Seng να υποχωρεί 1% μετά από τις απότομες αυξήσεις των τελευταίων συνεδριάσεων χάρη στις μετοχές τεχνολογίας.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης blue chip Shanghai Shenzhen CSI 300 υποχώρησε 0,3%, ενώ ο δείκτης Shanghai Composite παρέμεινε αμετάβλητος.

Οι αγορές της Αυστραλίας σημείωσαν μικρή πτώση, καθώς οι επενδυτές αφομοίωσαν τα στοιχεία για τους δείκτες τιμών καταναλωτή του Νοεμβρίου, τα οποία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε, αλλά παρέμεινε πάνω από το επίπεδο που θεωρεί άνετο η κεντρική τράπεζα.

Τα στοιχεία ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας είναι πιθανό να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο εγγύς μέλλον, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αναζητούν σαφέστερα στοιχεία ότι οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις υποχωρούν πριν εξετάσουν οποιαδήποτε χαλάρωση.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,15%.