Ασία: Με μεικτά πρόσημα ξεκίνησε η εβδομάδα - Νέες ελπίδες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed

Κέρδη αλλά και απώλειες κατέγραψαν στην πλειονότητά τους τη Δευτέρα οι ασιατικές αγορές μετά την δήλωση του προέδρου της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Ουίλιαμς, ότι είναι πιθανή μια τρίτη μείωση των επιτοκίων φέτος.

Την Παρασκευή, ο Ουίλιαμς ότι η Fed μπορεί να μειώσει το βασικό επιτόκιο, καθώς η αδυναμία της αγοράς εργασίας αποτελεί μεγαλύτερη οικονομική απειλή από τον υψηλό πληθωρισμό.

Η Fed έχει μόνο μία συνεδρίαση για το 2025, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9-10 Δεκεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα futures της Fed αποτιμούν σε περίπου 70% την πιθανότητα μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, από περίπου 44% κατά τη διάρκεια της εβδομάδας έως τις 14 Νοεμβρίου.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ασιατικές αγορές σημείωσαν πτώση σε όλους τους τομείς, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις μετοχές τεχνολογίας, με μεγάλες εταιρείες όπως η Softbank, η Samsung Electronics και η Baidu να καταγράφουν απώλειες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ αυξήθηκε κατά 1,78%, ενισχυμένος από τις μετοχές τεχνολογίας και υγειονομικής περίθαλψης, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 0,12%.

Οι αγορές της Νότιας Κορέας έκαναν στροφή προς τα κάτω μετά την άνοδο που σημείωσαν νωρίτερα στη συνεδρίαση. Ο Kospi έκλεισε 0,19% χαμηλότερα στα 3.846,06, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε 0,87% στα 856,44. Η Samsung Electronics σημείωσε άνοδο 2%.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 1,29% στα 8.525,1, ανακάμπτοντας από την πτώση 1,59% της Παρασκευής.

Οι αγορές της Ιαπωνίας ήταν κλειστές λόγω αργίας.