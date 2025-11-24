Ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος στα Μακεδονικά Νέα

Μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες τελωνειακές αλλαγές των τελευταίων χρόνων, βρίσκονται οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αποφασίζουν την επιβολή τελών/δασμών στα προϊόντα που κατακλύζουν την Ευρώπη από πλατφόρμες τρίτων χωρών όπως το Temu και το Shein. Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, μιλάει στα Μακεδονικά Νέα για τη θέση της Ελλάδας απέναντι σε αυτό το ζήτημα, για το πλαίσιο κάτω από το οποίο θα ξεκινήσουν τα τέλη/δασμοί στα μικροδέματα και για το τέλος του αθέμιτου ανταγωνισμού που θα αποτελέσει και τον βασικό στόχο των παρεμβάσεων τους αμέσως επόμενους μήνες.

