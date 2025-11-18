Ασία: «Κόκκινα» τα ταμπλό - «Βουτιά» 3% για τον Nikkei, ισχυρές απώλειες σε Κορέα και Χονγκ Κονγκ

Οι ασιατικές αγορές υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα την Τρίτη, με τις μεγαλύτερες πωλήσεις να σημειώνονται στις τεχνολογικές αγορές της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, καθώς τα κέρδη της Nvidia που θα ανακοινωθούν αργότερα αυτή την εβδομάδα θα αποτελέσουν δοκιμασία για τις αποτιμήσεις σε ολόκληρο τον κλάδο.

Το bitcoin που αποτελεί βαρόμετρο της ψυχολογίας των επενδυτών, υποχώρησε και έπεσε κάτω από τα 90.000 δολάρια για πρώτη φορά σε επτά μήνες.

Ο ιαπωνικός Nikkei έκλεισε με πτώση άνω του 3%, στη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Απρίλιο.

Οι ιαπωνικές αγορές σημείωσαν τις χειρότερες επιδόσεις της ημέρας, καταγράφοντας απότομη πτώση εν μέσω της αυξανόμενης πώλησης μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων, λόγω ανησυχιών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι θα χρηματοδοτήσει τις επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές της.

Η συνεχιζόμενη διπλωματική ρήξη μεταξύ Τόκιο και Πεκίνου επίσης κλόνισε τις ιαπωνικές αγορές.

«Αρχίζει να φαίνεται ότι η πεποίθηση των επενδυτών στα τρέχοντα επίπεδα εξασθενεί», δήλωσε ο Tareck Horchani, επικεφαλής της prime brokerage dealing στη Maybank Securities στη Σιγκαπούρη.

Ο ευρύτερος δείκτης της MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε 1,8% στο χαμηλότερο επίπεδό του από τα μέσα Οκτωβρίου.

Ο KOSPI της Νότιας Κορέας υποχώρησε 3,3%, ο S&P/ASX200 της Αυστραλίας υποχώρησε σχεδόν 2% και ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχασε 1,8%.

Η αδυναμία των αγορών σε όλη την Ασία ήρθε έπειτα από ένα εκτεταμένο selloff στη Wall Street με τις αγορές να προετοιμάζονται για μια πληθώρα οικονομικών δεδομένων.

«Ο Νοέμβριος έφερε μεγαλύτερη μεταβλητότητα στις παγκόσμιες αγορές μετοχών. Σε αντίθεση με τον Οκτώβριο, οι περισσότεροι σημαντικοί δείκτες έχουν σταματήσει, χωρίς να καταφέρουν να φτάσουν σε νέα ρεκόρ», δήλωσε η Besa Deda, επικεφαλής οικονομολόγος της William Buck, της συμβουλευτικής εταιρείας στο Σίδνεϊ.

Τα τριμηνιαία κέρδη της εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών Nvidia την Τετάρτη αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι επενδυτές αναζητούν σημάδια εξασθένησης σε έναν τομέα που έχει οδηγήσει στην άνοδο της χρηματιστηριακής αγοράς τους τελευταίους μήνες.