Θεσσαλονίκη: Εκτίναξη των μικροσωματιδίων από την καύση βιομάζας – Τι συμβαίνει σε άλλες πόλεις

Κατακόρυφη αύξηση των αιωρούμενων μικροσωματιδίων κατά τις βραδινές ώρες, μόλις αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία, καταγράφεται στη Θεσσαλονίκη και σε πολλές άλλες πόλεις, με την κύρια ευθύνη για αυτό να έχει η καύση βιομάζας, δηλαδή το άναμμα τζακιών και οι ξυλόσομπες. Την ίδια στιγμή, η σχέση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θνησιμότητας βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνητικού έργου με ανησυχητικές διαπιστώσεις, ενώ τις πολύ βλαβερές συνέπειες εισπνοής των μικροσωματιδίων, επιβεβαιώνει καθηγητής πνευμονολογίας.

