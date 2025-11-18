Θεσσαλονίκη: Εκτίναξη των μικροσωματιδίων από την καύση βιομάζας – Τι συμβαίνει σε άλλες πόλεις

Θεσσαλονίκη: Εκτίναξη των μικροσωματιδίων από την καύση βιομάζας – Τι συμβαίνει σε άλλες πόλεις

Αλέξανδρος Αλεξιάδης
18/11/2025 • 09:13
Ελλάδα

Κατακόρυφη αύξηση των αιωρούμενων μικροσωματιδίων κατά τις βραδινές ώρες, μόλις αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία, καταγράφεται στη Θεσσαλονίκη και σε πολλές άλλες πόλεις, με την κύρια ευθύνη για αυτό να έχει η καύση βιομάζας, δηλαδή το άναμμα τζακιών και οι ξυλόσομπες. Την ίδια στιγμή, η σχέση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θνησιμότητας βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνητικού έργου με ανησυχητικές διαπιστώσεις, ενώ τις πολύ βλαβερές συνέπειες εισπνοής των μικροσωματιδίων, επιβεβαιώνει καθηγητής πνευμονολογίας. 

Διαβάστε περισσότερα στο mkdn.gr