Η ΝΔ στη Θεσσαλονίκη κερδίζει το στοίχημα της συμμετοχής στις εσωκομματικές εκλογές- Το ισχυρό μήνυμα των χιλιάδων εγγραφών

Κερδίζει το στοίχημα της συμμετοχής στις εσωκομματικές εκλογές της Κυριακής η ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι χιλιάδες εγγραφές και επανεγγραφές που ολοκληρώθηκαν στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα για τη σύνδεση του κομματικού μηχανισμού με την κομματική βάση και φέρνουν πολλά χαμόγελα στον πέμπτο όροφο της Μιχαήλ Καλού. Στην Α’ Θεσσαλονίκης το «κοντέρ» σταμάτησε στις 6.700, ενώ στη Β΄ Θεσσαλονίκης έφτασαν τις 2.500, με στελέχη της Διοικούσας Επιτροπής να μιλούν δικαιωματικά για «νίκη της συμμετοχής» στην εσωκομματική διαδικασία.

