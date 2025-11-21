Ασία: Ισχυρές απώλειες και selloff ελέω Fed και τεχνολογικών μετοχών

Ιαπωνία, Κίνα, Κορέα και Χονγκ Κονγκ έκλεισαν με πτώση άνω του 2% την Παρασκευή μετά τη «βουτιά» των τεχνολογικών μετοχών στη Wall και τη διαφαινόμενη απόφαση της Fed να μην μειώσει τα επιτόκια τον Δεκέμβριο.

Η πολυαναμενόμενη έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ δεν κατάφερε να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με την πορεία των επιτοκίων στο άμεσο μέλλον, με τους επενδυτές να στρέφονται στα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, ακόμη και μετά τα εντυπωσιακά κέρδη της Nvidia.

Την Παρασκευή, ο ευρύτερος δείκτης της MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε 2,2%, με αποτέλεσμα η εβδομαδιαία απώλειά του να ανέλθει σε 3,5%, η σημαντικότερη από τις αρχές Απριλίου.

Ο ιαπωνικός Nikkei υποχώρησε 2,4% και κατέγραψε πτώση 3,3% για την εβδομάδα.

Ο τεχνολογικός όμιλος SoftBank σημείωσε πτώση άνω του 10%, ενώ και άλλες μετοχές τεχνολογίας του δείκτη σημείωσαν πτώση, με την Advantest να χάνει πάνω από 9%, την Tokyo Electron να υποχωρεί σχεδόν 6%, την Lasertec να πέφτει σχεδόν 5% και την Renesas Electron να χάνει 1,95%.

Ο βασικός πληθωρισμός της Ιαπωνίας τον Οκτώβριο αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς την Παρασκευή, υποστηρίζοντας την αύξηση των επιτοκίων από την BOJ.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας έπεσε κατά 3,8% και ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 3,2%. Οι «βαριές» μετοχές του Kospi, Samsung Electronics

και SK Hynix, έπεσαν κατά 4% και 9% αντίστοιχα.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έπεσε κατά 1,3%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 2,26% ενώ ο δείκτης Hang Seng Tech σημείωσε πτώση 32,%. Η μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας Baidu υποχώρησε κατά 6%, η Xiaomi Corp σημείωσε πτώση 4,51% και η Tencent διαπραγματεύτηκε 2,25% χαμηλότερα.

Οι μετοχές της Hang Seng στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας επίσης υπέστησαν απώλειες. Η κινεζική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων BYD σημείωσε πτώση 2,68%, ενώ οι Nio και Li Auto σημείωσαν πτώση σχεδόν 6% και περίπου 2% αντίστοιχα.