Ασία: Ισχυρά κέρδη στη Ν. Κορέα χάρη στις μετοχές τεχνολογίας- Θετικά πρόσημα και στις άλλες αγορές

Με θετικά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές την Πέμπτη.

Ο τεχνολογικός δείκτης της Ταϊβάν σημείωσε άνοδο 1,8%, ενώ ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 2,7% μετά την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ των κολοσσών της βιομηχανίας μικροτσίπ Samsung και Hynix για την προμήθεια των data centers της OpenAI.

Ο δείκτης Hang Seng Tech του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 3,54%, χάρη στα κέρδη των Samsung Electronics και SK Hynix.

Οι μετοχές της Samsung Electronics και της SK Hynix, οι οποίες ανακοίνωσαν αργά την Τετάρτη τη συνεργασία τους με την OpenAI για την προμήθεια τσιπ μνήμης, σημείωσαν άνοδο άνω του 4% και 11% αντίστοιχα.

Ο δείκτης Hang Seng σημείωσε άνοδο 1,73% ενώ η μετοχή της της Zijin Gold εκτοξεύτηκε σχεδόν 12%, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των δύο προηγούμενων ημερών από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης στο Χονγκ Κονγκ την Τρίτη.

Στην Κορέα, ο Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,95%. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή της Νότιας Κορέας αυξήθηκε κατά 2,1% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, υπερβαίνοντας την αύξηση 2% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters. Η τελευταία μέτρηση συγκρίνεται με την αύξηση 1,7% τον Αύγουστο.

Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν και οι μετοχές στον τομέα των τσιπ, οδηγώντας τον ιαπωνικό δείκτη Nikkei σε κέρδη 0,87%, παρά την πίεση από την ενίσχυση του γιεν έναντι του δολαρίου.

Ο ASX/S&P 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 1,14%.

Οι αγορές της Κίνας και της Ινδίας παρέμειναν κλειστές λόγω αργιών.