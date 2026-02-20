Ασία: Ισχυρά κέρδη για τον Kospi εν μέσω «κόκκινων» ταμπλό

Οι περισσότερες ασιατικές αγορές σημείωσαν απώλειες την Παρασκευή, καθώς η αυξανόμενη αβεβαιότητα για τα επιτόκια των ΗΠΑ και οι αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις στο Ιράν οδήγησαν τους επενδυτές να αποφύγουν τα μη ασφαλή περιουσιακά στοιχεία.

Η Νότια Κορέα αποτέλεσε εξαίρεση, με τον KOSPI να σημειώνει νέα υψηλά λόγω της διαρκούς αισιοδοξίας για τις τοπικές αγορές μετά από ένα πρόσφατο ράλι που τροφοδοτήθηκε από την τεχνολογία.

Ο KOSPI της Νότιας Κορέας ήταν εξαίρεση στην Ασία, σημειώνοντας άνοδο άνω του 1,6% στο ιστορικό υψηλό των 5.768,61 μονάδων. Ο δείκτης έφτασε σε ιστορικό υψηλό για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Ενώ η άνοδος στην τεχνολογία είχε οδηγήσει τα κέρδη του KOSPI την Πέμπτη, το ιστορικό υψηλό της Παρασκευής τροφοδοτήθηκε από τα υπερβολικά κέρδη στις χρηματιστηριακές, αμυντικές και ασφαλιστικές μετοχές.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν μια έξαρση στις αγορές μεταξύ των ιδιωτών επενδυτών, παρά τις ευρύτερες πωλήσεις από ξένους επενδυτές.

Υπενθυμίζεται πως οι κινεζικές αγορές παρέμειναν κλειστές για τις διακοπές της Σεληνιακής Πρωτοχρονιάς.

Οι ιαπωνικές αγορές υποχώρησαν μετά από μεικτά οικονομικά data. Τα στοιχεία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός του εθνικού δείκτη τιμών καταναλωτή βυθίστηκε σε σχεδόν χαμηλό τετραετίας τον Ιανουάριο, ενώ ο δομικός πληθωρισμός μειώθηκε, αλλά παρέμεινε πάνω από τον ετήσιο στόχο 2% της Τράπεζας της Ιαπωνίας.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1% καθώς ξεκίνησαν πάλι οι συναλλαγές μετά από ένα τριήμερο διάλειμμα, με τις τοπικές εταιρείες τεχνολογίας να καταγράφουν προηγούμενες απώλειες σε σχέση με τους παγκόσμιους ανταγωνιστές τους.

Ο Όμιλος Alibaba και η Baidu ήταν μεταξύ των χειρότερων επιδόσεων στον Hang Seng, υποχωρώντας μεταξύ 4% και 6% μετά την σύντομη αναφορά των δύο σε έναν κατάλογο εταιρειών της κυβέρνησης των ΗΠΑ με φερόμενους δεσμούς με τον κινεζικό στρατό.

Ο δείκτης ASX 200 της Αυστραλίας παρέμεινε αμετάβλητος (-0,02%) ενώ ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης αυξήθηκε κατά 0,1%.