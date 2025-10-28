Ασία: Επιφυλακτικότητα και ήπιες απώλειες στον απόηχο της συνάντησης Τραμπ - Τακαΐτσι

Μετά τα υψηλά της Δευτέρας, οι ασιατικές αγορές έκλεισαν με απώλειες την Τρίτη με φόντο τη συνάντηση της νέας πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαϊτσι με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις αμυντικές σχέσεις, το εμπόριο και ένα πακέτο επενδύσεων στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ύψους 550 δισ. δολαρίων που συνήφθη νωρίτερα φέτος.

Ο Nikkei 225 υποχώρησε 0,58%, μετά από άνοδο 2,5% τη Δευτέρα, καθώς η άνοδος σε όλους τους τομείς της τεχνολογίας τον ανέβασε σε κέρδη σχεδόν 27% μέχρι στιγμής φέτος.

Οι αγορές της Νότιας Κορέας υποχώρησαν 0,8%, μετά την άνοδο 2,6% που καταγράφηκε τη Δευτέρα. Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε επίσης τα στοιχεία για το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες και σημείωσαν τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης σε διάστημα άνω του ενός έτους.

Το κλίμα ενισχύθηκε από τα στοιχεία που έδειξαν ότι η οικονομία ξεπέρασε τις προβλέψεις το τρίτο τρίμηνο, χάρη στην ισχύ της κατανάλωσης και των εξαγωγών.

Ο ευρύτερος δείκτης της MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας σημείωσε πτώση 0,2%, ενώ οι κινεζικές blue chips του CSI 300 υποχώρησαν 0,5%. Ο δείκτης Shanghai Composite ενδοσυνεδριακά ξεπέρασε το φράγμα των 4.000 μονάδων για πρώτη φορά από τα μέσα του 2015 αλλά έκλεισε με πτώση 0,2%.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε 0,48% και έκλεισε στις 9.012,5 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε πτώση 0,57%.