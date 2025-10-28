Απώλειες στις ευρωαγορές πριν από τις κεντρικές τράπεζες - Σε αναμονή για τις συζητήσεις των ΗΠΑ με την Κίνα

Αρνητικά πρόσημα καταγράφουν τα περισσότερα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για την Τρίτη, εν αναμονή των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων και καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων για τον τρίτο τρίμηνο του 2025.

Κύριο θέμα στο «μενού» των αγορών είναι οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών επί της νομισματικής τους πολιτικής. Την Τετάρτη και μετά από τη διήμερη συνεδρίαση της νομισματικής επιτροπής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (FOMC), η Fed αναμένεται να ανακοινώσει μείωση των βασικών της επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Με δεδομένο πως ο αντίκτυπος των δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποτυπωθεί στην πραγματική οικονομία των ΗΠΑ, οι αναλυτές θα εστιάσουν στις εκτιμήσεις της Fed για την πορεία του μεγαλύτερου ΑΕΠ του κόσμου καθώς και το εάν -και σε τι βαθμό- θα υπάρξει περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της τράπεζας τους επόμενους μήνες.

Σε παρόμοιο πλαίσιο, η προσοχή στρέφεται και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία αναμένεται την Πέμπτη να διατηρήσει αμετάβλητα επιτόκια της. Ωστόσο, οι προβολείς θα «πέσουν» στα όσα θα πει η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, αναφορικά με το κόστος δανεισμού στην Ευρωζώνη.

Σημειώνεται πως οι αγορές δίνουν 59,1% πιθανότητες ώστε η ΕΚΤ να διατηρήσει τα βασικά επιτόκια της στα τρέχοντα επίπεδα μέχρι τον Ιούνιο του 2026.

Πέρα από τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, οι αναλυτές αποτιμούν και τις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο που έρχονται εν μέσω αβεβαιότητας για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας.

Σε αυτό το «φόντο» αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η συνάντηση που προγραμματίζεται να έχουν την Πέμπτη και στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της APEC ο Τραμπ, με τον Κινέζο ομόλογο του, Σι Τζίνπινγκ.

Η εικόνα στα ταμπλό