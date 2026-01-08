Απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήρια, με την νευρικότητα να κυριαρχεί στις αγορές

Αρνητικά πρόσημα κατέγραψαν για την Πέμπτη τα περισσότερα από τα μεγάλα χρηματιστήρια της Ασίας, με την ανησυχία των επενδυτών για τις γεωπολιτικές εντάσεις να είναι αισθητή στον απόηχο των δράσεων των ΗΠΑ απέναντι στη Βενεζουέλα.

Ανώτατοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν την Τετάρτη ότι η χώρα πρέπει να ελέγχει τις πωλήσεις πετρελαίου και τα έσοδα της Βενεζουέλας επ' αόριστον, προκειμένου να σταθεροποιήσει την οικονομία της τελευταίας, να ανοικοδομήσει τον πετρελαϊκό της τομέα και να διασφαλίσει ότι ενεργεί προς το συμφέρον των ΗΠΑ.

Αυτό συνέβη την ίδια μέρα που οι ΗΠΑ κατάσχεσαν δύο πετρελαιοφόρα που συνδέονται με τη Βενεζουέλα στον Ατλαντικό Ωκεανό, το ένα από τα οποία έπλεε υπό ρωσική σημαία, στο πλαίσιο της επιθετικής προσπάθειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ελέγξει τις ροές πετρελαίου στην Αμερική.

Στα της Ασίας, οι μετοχές σε Κίνα και Ιαπωνία δέχθηκαν πιέσεις μετά την ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου ότι θα ξεκινήσει έρευνα αντιντάμπινγκ για τις εισαγωγές χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή μικροτσίπ, καθώς οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώνονται.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Nikkei στην Ιαπωνία έχασε 1,59% στα 51.136 μονάδες.

Στην Αυστραλία ο ASX/200 ανέβηκε 0,29% στις 8.720 μονάδες, ο Kospi στη Νότια Κορέα ήταν ουσιαστικά αμετάβλητος στις 4.552 μονάδες και στην Ινδία ο Nifty 50 έπεφτε 0,85% στις 25.919 μονάδες.

Στην Κίνα ο Shenzhen Component διολίσθαινε 0,51% στις 13.959 μονάδες, ο CSI 300 έχανε 0,82% στις 4.737 μονάδες και στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχωρούσε 1,2% στις 26.139 μονάδες.