Άνοδος στις ευρωαγορές, αναμένοντας τις εξελίξεις από την Ουκρανία και την Fed

Κέρδη εμφανίζουν για τη Δευτέρα τα περισσότερα από τα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης, προσπαθώντας να «ανασυγκροτηθούν» μετά από τις πιέσεις που δέχθηκαν οι διεθνείς αγορές την περασμένη εβδομάδα.

Η προσοχή των αναλυτών βρίσκεται από τώρα εστιασμένη στα όσα θα ανακοινώσει στις 10 Δεκεμβρίου η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αναφορικά με τα επιτόκια της και το κόστος δανεισμού στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Στελέχη της Fed εμφανίζονται «ανοιχτά» για μια μείωση των επιτοκίων της τράπεζας κατά 25 μονάδες βάσης προς το τέλος του έτους, την ώρα που την Τρίτη θα ανακοινωθούν τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ κατά τον Σεπτέμβριο, τα οποία αναμένεται να δώσουν περισσότερο «υλικό» στους αναλυτές για να καθορίσουν το πως θα διαμορφωθεί η νομισματική πολιτική της Fed το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ακόμα, οι αγορές αναμένουν τον προϋπολογισμό της Βρετανίας που θα παρουσιάσει την Τετάρτη η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρέιτσελ Ριβς. Στο επίκεντρο θα βρεθεί το κατά πόσο οι πολιτικές του Λονδίνου θα μπορέσουν να κατευνάσουν τις ανησυχίες για τη δημοσιονομική πορεία της χώρας.

Εξάλλου, με ενδιαφέρον καταγράφονται και οι γεωπολιτικές εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, μετά από τις συζητήσεις κορυφαίων αξιωματούχων από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ στη Γενεύη της Ελβετίας και καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει το Κίεβο να δεχθεί το πλάνο λήξης του πολέμου με τη Ρωσία.

Η εικόνα στα ταμπλό