Άνοδος στις ασιατικές αγορές, με την προσοχή στη συνάντηση Τραμπ - Σι

Με άνοδο κινήθηκαν για την Παρασκευή και σε επίπεδο εβδομάδας οι ασιατικές αγορές, εν μέσω των προσδοκιών που υπάρχουν για εξομάλυνση στις εμπορικές σχέσεις της Κίνας με τις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκινά την Παρασκευή περιοδεία σε χώρες της Ασίας, ενώ την ερχόμενη Πέμπτη είναι πολύ πιθανό να συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογο του, Σι Τζιπίνγκ, στη Νότια Κορέα και στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας - Ειρηνικού (APEC).

Σημειώνεται πως η συνάντηση ετοιμάζεται εν μέσω της αναζωπύρωσης του εμπορικού πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, ενώ από την 1η Νοεμβρίου ο Τραμπ έχει απειλήσει με νέους ισχυρούς δασμούς στα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται επί αμερικανικού εδάφους.

Εξάλλου, το βασικό θέμα προσοχής των παγκόσμιων αγορών για την Παρασκευή είναι τα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ κατά τον Σεπτέμβριο, που θα ανακοινωθούν στις 15:30 (ώρα Ελλάδας).

Είναι πρώτη σημαντική ένδειξη για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας μετά την έναρξη του shutdown και αναμένεται να «δείξουν» στους επενδυτές τις προθέσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) για τις επόμενες κινήσεις σχετικά με τη νομισματική πολιτική στις ΗΠΑ.

Οι επενδυτές έχουν προεξοφλήσει μια μείωση επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της νομισματικής επιτροπής (FOMC) που ολοκληρώνεται την ερχόμενη Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου. Το ενδιαφέρον θα εστιάσει στο εάν και κατά πόσο η τράπεζα θα δώσει «σημάδια» για νέες μειώσεις επιτοκίων, ιδιαίτερα στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Στην κίνηση των ασιατικών δεικτών, ο Nikkei στην Ιαπωνία κέρδισε 1,39% στις 49.317 μονάδες.

Ο ASX/200 στην Αυστραλία διολίσθησε 0,15% στις 9.019 μονάδες, ο Kospi στη Νότια Κορέα ανέβηκε 2,5% (σε νέα ιστορικά υψηλά) και ο Nifty 50 στην Ινδία υποχωρούσε 0,25% στις 25.826 μονάδες.

Στην Κίνα ο Shanghai Composite ενισχυόταν 0,65% στις 3.948 μονάδες, ο Shenzhen Component ανέβαινε 1,74% στις 13.252 μονάδες και ο CSI 300 κέρδιζε 1,07% στις 4.655 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng ισχυροποιούνταν 0,6% στις 26.124 μονάδες.