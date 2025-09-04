Άνοδος στη Wall Street μετά τα αδύναμα στοιχεία προσλήψεων της ADP

Άνοδος σημειώνεται την Πέμπτη, στους βασικούς δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης καθώς οι επενδυτές αναμένουν την έκθεση για την απασχόληση του Αυγούστου, μετά τα αδύναμα στοιχεία για τις μισθοδοσίες στον ιδιωτικό τομέα.

Ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,39%, στις 6.476,66 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημειώνει αύξηση 0,40% στις 21.584,16 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται κατά 0,43%, στις 45.462,98 μονάδες, αν και τα κέρδη περιορίστηκαν από την πτώση 5% της μετοχής της Salesforce, μετά την ανακοίνωση απογοητευτικών προβλέψεων για τα έσοδα της εταιρείας λογισμικού.

Η έκθεση μισθοδοσίας του ADP στον ιδιωτικό τομέα έδειξε αύξηση 54.000 θέσεων εργασίας τον Αύγουστο, έναντι των 75.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Ο αριθμός είναι επίσης μικρότερος από τις αναθεωρημένες 106.000 θέσεις του Ιουλίου.

Η αντίδραση στην αγορά ήταν περιορισμένη, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν ότι τα πρόσφατα στοιχεία του ADP ήταν αρκετά αδύναμα ώστε να δικαιολογούν μια μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) τον Σεπτέμβριο, αλλά όχι τόσο ισχυρά ώστε να προαναγγέλλουν ύφεση.

Οι traders αύξησαν τα στοιχήματά τους ότι η Fed θα προχωρήσει σε μειώσεις στις 17 Σεπτεμβρίου, με τις συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης των ομοσπονδιακών κεφαλαίων να δείχνουν αρχικά άνοδο μετά την έκθεση του ADP, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group.

Οι αιτήσεις επιδόματος ανεργίας για την εβδομάδα που έληξε στις 30 Αυγούστου αυξήθηκαν στις 237.000, πάνω από τις εκτιμήσεις, καταγράφοντας αύξηση 8.000 σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, γεγονός που παρέχει περαιτέρω ένδειξη επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας.

Παράλληλα, ο δείκτης PMI ISM για τον μη μεταποιητικό τομέα τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στις 52,0 μονάδες, ελαφρώς υψηλότερα από την πρόβλεψη του Dow Jones για 50,8 μονάδες.

Όλα αυτά τα στοιχεία δημοσιεύονται πριν από τη μεγάλη έκθεση για την απασχόληση της Παρασκευής, η οποία αναμένεται να καταγράψει αύξηση 75.000 θέσεων εργασίας εκτός γεωργικού τομέα για τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones.