ΗΠΑ: Πάνω από τις εκτιμήσεις οι αιτήσεις για τα επιδόματα ανεργίας - Οι προβολείς στα στοιχεία της Παρασκευής

Πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών διαμορφώθηκαν οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ, ενόψει των κρίσιμων στοιχείων για την ευρύτερη αγορά εργασίας της χώρας που θα ανακοινωθούν την Παρασκευή και τα οποία θα υπολογιστούν για τις επόμενες κινήσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) σχετικά με τα επιτόκια της.

Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το αμερικανικό υπουργείο Εργασία, οι αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 30 Αυγούστου ανήλθαν σε 237.000, έναντι 229.000 αιτήσεων την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στις 230.000 αιτήσεις.

Σημειώνεται πως η αύξηση της απασχόλησης έχει επιβραδυνθεί, με τους οικονομολόγους να κατηγορούν τους δραστικούς δασμούς εισαγωγής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τα αυστηρά μέτρα κατά της μετανάστευσης που εμποδίζουν τις προσλήψεις σε εργοτάξια και εστιατόρια.

Η κυβέρνηση ανέφερε την Τετάρτη ότι τον Ιούλιο υπήρχαν περισσότεροι άνεργοι από τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας για πρώτη φορά από την πανδημία COVID-19. Η έκθεση «Beige Book» της Fed που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη σημείωσε επίσης ότι «οι επιχειρήσεις δίσταζαν να προσλάβουν εργαζομένους λόγω της μειωμένης ζήτησης ή της αβεβαιότητας».

Ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν επιδόματα μετά από μια αρχική εβδομάδα ενίσχυσης μειώθηκε κατά 4.000 σε 1,940 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που έληξε στις 23 Αυγούστου, σύμφωνα με την έκθεση αιτήσεων.

Τα στοιχεία των αιτήσεων δεν έχουν καμία επίδραση στην αναμενόμενη έκθεση για την απασχόληση του Αυγούστου, η οποία θα δημοσιευθεί την Παρασκευή, καθώς δεν εμπίπτουν στην περίοδο της έρευνας.

Μια έρευνα του Reuters μεταξύ οικονομολόγων προβλέπει ότι η έκθεση για την απασχόληση θα δείξει πιθανώς αύξηση των θέσεων εργασίας εκτός του αγροτικού τομέα κατά 75.000 τον Αύγουστο, μετά από αύξηση κατά 73.000 τον Ιούλιο.

Η αύξηση της απασχόλησης ήταν κατά μέσο όρο 35.000 θέσεις εργασίας ανά μήνα τους τελευταίους τρεις μήνες, σε σύγκριση με 123.000 κατά την ίδια περίοδο το 2024, σύμφωνα με την έκθεση της κυβέρνησης τον Αύγουστο. Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να ανέλθει στο 4,3% από 4,2% τον Ιούλιο.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, τον περασμένο μήνα σηματοδότησε μια πιθανή μείωση των επιτοκίων κατά τη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ στις 16-17 Σεπτεμβρίου, αναγνωρίζοντας τους αυξανόμενους κινδύνους στην αγορά εργασίας, αλλά πρόσθεσε επίσης ότι ο πληθωρισμός παραμένει απειλή.