Μήνυμα για το ότι θα σεβαστεί την ανεξαρτησία της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) θέλησε να στείλει την Πέμπτη ο Στίβεν Μιράν, μιλώντας στην Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων της αμερικανικής Γερουσίας.

Ο Μίραν έχει προταθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση ενός εκ των κυβερνητών της Fed, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εντείνει τις επιθέσεις του στην ηγεσία της τράπεζας, προκαλώντας ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για το πόσο ανεξάρτητα θα λειτουργεί η τράπεζα στη χάραξη της νομισματικής της πολιτικής.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι απολύει τη διοικητή της Fed Λίζα Κουκ και ότι ήδη εξετάζει πιθανούς αντικαταστάτες.

Η Κουκ κατέθεσε αγωγή, υποστηρίζοντας ότι η αβάσιμη ισχυρισμός του Τραμπ για απάτη με υποθήκες όταν ήταν καθηγήτρια οικονομικών ήταν ένα πρόσχημα για να την απομακρύνει παράνομα επειδή αρνήθηκε να μειώσει τα επιτόκια. Παραμένει στη Fed ενώ η υπόθεση εκκρεμεί.

Απαντώντας στα ερωτήματα των γερουσιααστών, ο Μίραν υποστήριξε πως «η ανεξαρτησία της Fed είναι υψίστης σημασίας για την οικονομία».

Στο φόντο των επιθέσεων του Τραμπ προς τον διοικητή της Fed, Τζερόμ Πάουελ και προσπαθώντας να δικαιολογήσει τις δημόσιες προτροπές του προέδρου προς την τράπεζα για τη νομισματική της πολιτικής, ο Μίραν ισχυρίστηκε πως «κανείς από την κυβέρνηση του Τραμπ δεν έχει ζητήσει (από τον Πάουελ) να χαμηλώσει τα επιτόκια».