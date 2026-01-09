Ανοδικές κινήσεις στις ασιατικές αγορές, στον απόηχο του πληθωρισμού από την Κίνα

Θετικά πρόσημα εμφάνισαν για την Παρασκευή τα περισσότερα από τα μεγάλα χρηματιστήρια της Ασίας, εν μέσω των γεωπολιτικών εντάσεων σε Βενεζουέλα και Ιράν και καθώς οι αναλυτές «έκαναν ταμείο» μετά από τις ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό στην Κίνα.

«Ψηλά» στην προσοχή των επενδυτών βρίσκονται οι εξελίξεις γύρω από τη Βενεζουέλα καθώς το Σάββατο συμπληρώνεται μια εβδομάδα από τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε από τη Βενεζουέλα να δώσει στις ΗΠΑ πλήρη πρόσβαση στον πετρελαϊκό της τομέα, λίγες μόνο ημέρες μετά τη σύλληψη του Μαδούρο το Σάββατο. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Ουάσινγκτον θα ελέγχει τις πωλήσεις πετρελαίου και τα έσοδα της χώρας επ' αόριστον.

Εξάλλου, νευρικότητα στις αγορές προκαλούν και οι επιθετικές δηλώσεις του Τραμπ για τον έλεγχο των ΗΠΑ επί της Γροιλανδίας, σε μια περιοχή με ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο τόσο γεωστρατηγικά όσο και ενεργειακά.

Στη Μέση Ανατολή, ενισχύονται οι μεγάλες διαδηλώσεις στο Ιράν κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης, επαναφέροντας τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές που περνούν από την περιοχή.

Στα μακροοικονομικά, ο πληθωρισμός στην Κίνα επιταχύνθηκε τον Δεκέμβριο στο ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών ετών, καθώς οι δαπάνες αυξήθηκαν πριν από τις διακοπές της Πρωτοχρονιάς, ενώ ο αποπληθωρισμός στις τιμές παραγωγού παρέμεινε σταθερός, σηματοδοτώντας ότι η υποκείμενη ζήτηση παρέμεινε αδύναμη.

Ο δομικός πληθωρισμός -εκτός των τιμών τροφίμων και ενέργειας αυξήθηκε κατά 1,2% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο, παραμένοντας αμετάβλητος σε σχέση με την αύξηση του προηγούμενου μήνα.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο 1,6% στις 51.937 μονάδες.

Ο ASX/200 στην Αυστραλία υποχώρησε οριακά 0,03% στις 8.717 μονάδες, ο Kospi στη Νότια Κορέα ισχυροποιήθηκε 0,75% στις 4.586 μονάδες και ο Nifty 50 στην Ινδία χάνει 0,74% στις 25.688 μονάδες.

Στην Κίνα ο Shenzhen Component γράφει άνοδο 1,15% στις 14.120 μονάδες, ο CSI 300 ενισχύεται 0,45% στις 7.758 μονάδες και ο Shanghai Composite κερδίζει 0,92% στις 4.120 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng σημειώνει κέρδη 0,1% στις 26.177 μονάδες.