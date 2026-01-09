Χ. Κυρίτση

Ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Στο προηγούμενο άρθρο μου είχα επισημάνει ότι η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητά του δεν μπορούν πλέον να στηριχθούν σε αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά απαιτούν βαθιές, θεσμικές αλλαγές.

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη επιβεβαιώνουν ότι η χώρα εισέρχεται σε μια νέα φάση, όπου οι μεταρρυθμίσεις δεν αποτελούν θεωρητική συζήτηση, αλλά συγκεκριμένο σχέδιο εφαρμογής με στόχο την ουσιαστική ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα.

Διαβάστε περισσότερα στα makedonikanea.gr