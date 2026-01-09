Αγροτικά μπλόκα: Σε εύθραυστη κανονικότητα η αγορά της Β. Ελλάδας – Οι «ανοιχτοί λογαριασμοί» σε μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα

Σε καθεστώς εύθραυστης κανονικότητας εισέρχεται η αγορά της Βόρειας Ελλάδας, καθώς, μετά την έντονη ανησυχία που προκάλεσε ο 48ωρος αποκλεισμός εθνικών οδών, παρακαμπτηρίων και τελωνείων, οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους, διατηρώντας ωστόσο τα τρακτέρ παρατεταγμένα στα μπλόκα.

Η μερική αυτή αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων έρχεται έπειτα από τη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, δίνοντας προσωρινή «ανάσα» στην αγορά, χωρίς όμως να αίρει τις σοβαρές πιέσεις που έχουν βαρύνει την εφοδιαστική αλυσίδα, τις μεταφορές και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.

