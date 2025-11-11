Ανοδικά πρόσημα στις ευρωαγορές - «Ταμείο» για εταιρικά αποτελέσματα και shutdown

Θετικά πρόσημα καταγράφουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές φαίνεται να προσπερνούν την αναμενόμενη λήξη του «παγώματος» (shutdown) στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ και να εστιάζουν στις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων.
Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα η αμερικανική γερουσία υπερψήφισε ένα νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, «ανοίγοντας» τον δρόμο στη Βουλή των Αντιπροσώπων να το ψηφίσει με τη σειρά της προτού σταλθεί στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να υπογραφεί σε νόμο.
Το shutdown (το μακροβιότερο στα χρονικά των ΗΠΑ) μπορεί να σταματήσει ακόμα και εντός της εβδομάδας, με τους επενδυτές να αναμένουν το πόσο μεγάλος θα είναι ο αντίκτυπος που θα έχει στην οικονομία των ΗΠΑ.
Παράλληλα, οι επενδυτές έχουν την προσοχή τους και στο κατά πόσο η πολιτική κρίση στην Ουάσινγκτον μπορεί να επηρεάσει τα επιτόκια της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), με τους περισσότερους αναλυτές να περιμένουν μείωση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης μέσα τον Δεκέμβριο.
Παραμένοντας στα της νομισματικής πολιτικής, η κάμψη στην αύξηση των μισθών που ανακοίνωσε την Τρίτη η Βρετανία ενισχύουν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) τον επόμενο μήνα.
Εξάλλου, οι αγορές αποτιμούν και τα εταιρικά μεγέθη των μεγάλων εισηγμένων, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων που συνεχίζονται και την Τρίτη.
Η εικόνα στα ταμπλό
- Μετά από το άνοιγμα των συνεδριάσεων, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχυόταν 0,6% στις 576 μονάδες.
- Ο Euro Stoxx 50 κέρδιζε 0,53% στις 5.964 μονάδες.
- Στο Λονδίνο ο FTSE 100 ισχυροποιούνταν 1,04% στις 9.890 μονάδες.
- Στη Φρανκφούρτη ο DAX έγραφε άνοδο 0,24% στις 24.040 μονάδες.
- Στο Παρίσι ο CAC 40 σημειώνει κέρδη 0,59% στις 8.102 μονάδες.
- Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχυόταν 0,54% στις 44.131 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη εμφάνιζε κέρδη 0,52% στις 16.264 μονάδες.