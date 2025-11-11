Skies Aviation: Η ακαδημία της Περαίας που «απογειώνει» πιλότους – Οι επενδύσεις στους αιθέρες και ο στόχος των 100 σπουδαστών

Η Skies Aviation Academy, με έδρα την Περαία Θεσσαλονίκης, αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα ιδιωτικά κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.Από την ίδρυσή της το 2013 έως σήμερα, έχει εξελιχθεί σε σχολή διεθνούς εμβέλειας, προσελκύοντας κάθε χρόνο δεκάδες σπουδαστές από τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Ελλάδα. Στόχος της διοίκησης για τα επόμενα έτη είναι η περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας, με αύξηση του αριθμού των σπουδαστών στους 100 και η απόκτηση 10 νέων εκπαιδευτικών αεροσκαφών, στο πλαίσιο ενός σχεδίου δυναμικής ανάπτυξης που ενισχύει τον ρόλο της σχολής ως κόμβου εκπαίδευσης πιλότων στην ευρύτερη περιοχή.

