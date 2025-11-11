Κάμψη στην αύξηση των μισθών της Βρετανίας - Η σημασία για τα επιτόκια της BoE

Η αύξηση των μισθών στη Βρετανία επιβραδύνθηκε κατά το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη και που ενισχύουν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) τον επόμενο μήνα.

Η αύξηση των μισθών, εξαιρουμένων των επιδομάτων, επιβραδύνθηκε ελαφρώς στο 4,6% κατά το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η στατιστική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (ONS).

Σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οικονομολόγοι προέβλεπαν ως επί το πλείστον μια σταθερή ετήσια αύξηση των μισθών κατά 4,6% για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, ελαφρώς χαμηλότερη από την αύξηση 4,7% που σημειώθηκε κατά το τρίμηνο έως τον Αύγουστο.

Οι ανακοινώσεις συνάδουν με την άποψη της Τράπεζας της Αγγλίας ότι θα χρειαστούν περισσότερα στοιχεία για την υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων προκειμένου να δικαιολογηθεί μια νέα μείωση των επιτοκίων.

Η BoE παρακολουθεί στενά την αύξηση των μισθών για ενδείξεις σχετικά με το πόσο επίμονες είναι οι εγχώριες πληθωριστικές πιέσεις. Οι αξιωματούχοι της Τράπεζας της Αγγλίας διατήρησαν τα επιτόκια στο 4% την περασμένη εβδομάδα και άφησαν να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος δανεισμού τον Δεκέμβριο.

Η αύξηση των μισθών χωρίς τα μπόνους στον ιδιωτικό τομέα -ένας βασικός δείκτης για την BoE- επιβραδύνθηκε στο 4,2% κατά το τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο, όπως είχε προβλέψει η κεντρική τράπεζα στις προβλέψεις που δημοσίευσε στην αρχή του μήνα.

Σύμφωνα με υπολογισμούς της LSEG, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων την Δευτέρα έδειχναν περίπου 61% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της Τράπεζας της Αγγλίας στις 18 Δεκεμβρίου.